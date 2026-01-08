Davutoğlu ve Erbakan Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde biraraya geldi.

Gelecek Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Açıklamada, "Nazik ev sahiplikleri ve misafirperverlikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.