DEAŞ Operasyonunda 4 Tutuklama

MANİSA merkezli DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, geçen 9 Ocak'ta Manisa merkez ile Soma ilçesi, Bursa, Kahramanmaraş, İzmir ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda A.S. (24), Y.Ç. (31), T.Ç. (26), E.E. (34), N.B. (22), M.D. (33) ve N.A.S. (41) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 tüfek, 2 kama ile çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı konularak 3 kişi de serbest bırakıldı.