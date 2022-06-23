Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti

23.06.2022 23:50

İzmir'de define aramak için kaçak kazı yapan 48 yaşındaki adam,, kazdığı 10 metrelik çukura düşerek yaşamını yitirdi.

Kemalpaşa ilçesinde sarp arazide define aramak için kaçak kazı yaptığı öne sürülen Murat Yazar (48), define aramak için kazdığı çukura düştü. Görgü tanıklarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Çukurda çalışma başlatan ekipler, güçlükle Yazar'ın düştüğü yere ulaştı. Yapılan kontrolde, Murat Yazar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yazar'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Define ararken kazdığı çukura düşerek yaşamını yitirdi

KAZI ALANI KAPATILACAK

Öte yandan jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede alanda define aramada kullanılan materyaller de ele geçirildi. Ekipler, kazı yapılan alanın kapatılması için gerekli çalışmaları başlatıp, bölgedeki ekip sayısını arttırdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Define ararken kazdığı çukura düşerek yaşamını yitirdi
Define ararken kazdığı çukura düşerek yaşamını yitirdi
YORUMLAR
500
Define aramak için kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti Define aramak için kazdığı çukura düşerek hayatını kaybetti Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu Kaçak kazı yaptığı öne sürülen kişi, çukurda ölü bulundu
Kaynak: İHA

Murat Yazar, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:55 Kurbanlıklar İstanbul'a giriş yaptı! Büyükbaş hayvan 30 bin liradan başlıyor 60 bin liraya kadar çıkıyor
23:53 Nijeryalı eski senatör ve eşi organ ticareti için 18 yaşındaki çocuğu Birleşik Krallık'a gönderirken yakalandı
23:50 Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti
23:47 Marmaris'te çıkan yangın sonrası evlerinden tahliye edilen vatandaşlara 3'er bin lira destek verildi
23:44 6. Yargı Paketi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi! Stokçulara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebilecek
23:41 ABD'li spor giyim markası Nike, Rusya'dan tamamen çekime kararı aldı
23:13 Marmaris'te orman yangınını çıkaran şahsın sorgudaki ilk ifadesi ortaya çıktı
22:45 Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı
22:34 Avrupa Birliği'ne üye olan 27 ülkenin liderleri Ukrayna ve Moldova'ya "aday ülke" statüsü verilmesini onayladı
21:32 "DADD Ralli Karadeniz 2022" başlıyor! 60 kişilik denizci start verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 00:04:03. #1.13#
SON DAKİKA: Define aramak için kuyu kazan adam, çukura düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement