Haberler.com’da yayınlanan “İyilik İyileştirir” programının konuğu Uzman Psikolojik Danışman Damla Akdoğan, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu (DEHB) diş ağrısına benzetti. Diş ağrısı çeken birinin yemek yemek, uyumak ya da kimseyle görüşmek istemeyebileceğini, ancak bunun iştah, uyku ya da ilişki problemi olmadığını anlatan Akdoğan, asıl sorunun bu başlıkların hepsini tetiklediğini söyledi.

“Buzdağının görünmeyen kısmı”

Akdoğan, aileleri bilgilendirirken kullandığı örneği paylaştı. Buzdağının görünmeyen bir kısmı bulunduğunu, çocuğun ciddi sorunları bu kısımda yaşadığını belirten Akdoğan, çoğu zaman görünen kısmın onarılmaya çalışıldığını ifade etti. Kök nedenin özel öğrenme güçlüğü olması halinde çocuğun destek almadan ya da birebir çalışılmadan yol alamayacağını söyleyen uzman, DEHB’ye bağlı birçok alt parametre bulunduğunu vurguladı. Bütün bu başlıklar bir uzman tarafından birlikte değerlendirilip doğru bir planlama yapıldığında akademik başarının da peşinden geleceğini kaydetti.

Tanıdan sonra süreç nasıl işliyor?

Sunucunun, psikiyatristten tanı alan çocuğu ve ailesini bekleyen süreci ve ailelerin en çok sorduğu “Bu geçecek mi, ne kadar sürecek?” sorusunu yöneltmesi üzerine Akdoğan, DEHB’nin nörogelişimsel bir bozukluk olduğunu, ancak psikiyatrinin biyolojik olarak onarılması gereken bir alanı olduğunu söyledi. İlaç desteği almaya başlayan çocuğun hekimi tarafından düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Öğretmen gözlemi sürecin önemli bir parçası

Akdoğan, öğretmenlere gönderilen bir form bulunduğunu belirtti. Öğretmenin, örneğin 23 kişilik bir sınıfta çocuğu gözlemleyerek yaşadığı semptomları ve zorlukları aktarması gerektiğini söyleyen Akdoğan, ailenin genellikle evdeki süreci anlattığını, okuldaki durumdan ise çoğu zaman yalnızca şikayet geldiğinde ya da veli aranırsa haberdar olunduğunu ifade etti. Okul koridorlarından gelen mesleki tecrübesine dayanarak çocukların okulda yaşadığı sorunlara aşina olduğunu belirtti.