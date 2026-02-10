DEİK Başkanı Özgüven, \'Yılın Kareleri\' Oylamasına Katıldı

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Özbekistan İş Konseyi Başkanı Özgür Onur Özgüven, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Özgüven, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-Arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" fotoğrafını seçen Özgüven, bu fotoğrafa ilişkin "Hiçbir toplum ve hiçbir çocuk bu zulmü hak etmiyor." ifadesini kullandı.

Özgüven, "Portre" kategorisinde oyunu Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" fotoğrafından yana kullandı. Bu fotoğraf karesini çok beğendiğini ifade eden Özgüven, "Yılların eskitmediği zarafet ve masumiyet" değerlendirmesini paylaştı.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'ın "İsrail'e dur de!" fotoğrafını oylayan Özgüven, bu seçimine ilişkin "Yıllardır devam eden insanlık dışı zulmün bitmesi ve bu fotoğraf özelinde dünyaya barışın hakim olmasını düşünerek bu seçimi yaptım." dedi.

Özgüven, "Spor" kategorisinde Arpad Kurucz'ın "Sevgi koridoru" fotoğrafını tercih ederken, bu fotoğrafla ilgili "Dil, din, ırk ayrımı olmadan insanları birleştiren en önemli durumlardan birisi de başarı. Bu fotoğraf bunu çok iyi anlatıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü" fotoğrafı için oy veren Özgüven, "Bence bu fotoğraf güçlü ve doğru liderliğin temsili gibi." diye konuştu.

Özgüven, "Günlük Hayat" kategorisinde de Valeria Mongelli'nin "Sevgi hortumu" karesine oy verirken, bu fotoğrafın sevginin gücünü anlattığını dile getirdi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesi üzerinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.???????