Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.
Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligde geçen hafta deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 3-1 mağlup ederek moral bulan kırmızı-beyazlılar, bir haftasını bay geçtiği geride kalan periyotta 7 puan topladı.
Sivasspor, oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı maçlardan 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle ayrılarak 5 puan kazandı.
Sivas ekibinde Çaykur Rizespor maçı öncesinde Erdoğan Yeşilyurt, Aaron Appindangoye ve Marcelo Goiano'nun sakatlıkları devam ediyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Demir Grup Sivasspor'un konuğu Çaykur Rizespor - Son Dakika Spor