Demir yolu emeklisi "kara tren" tutkusunu bahçesinde sergilediği maketle yaşatıyor - Son Dakika

Demir yolu emeklisi "kara tren" tutkusunu bahçesinde sergilediği maketle yaşatıyor

24.10.2020 11:11
Demir yolu emeklisi

Bilecik'te, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) 34 yıl önce emekli olan Olcay Günay, senelerce hizmet verdiği buharlı lokomotife olan tutkusunu yaşatmak için ahşaptan maket yaptı.

Bilecik'te, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarından (TCDD) 34 yıl önce emekli olan Olcay Günay, senelerce hizmet verdiği buharlı lokomotife olan tutkusunu yaşatmak için ahşaptan maket yaptı.

Buharlı lokomotifler ve kazan armatürleri bölümlerinde 20 yıl çalışıp 1986'da emekli olan 73 yaşındaki Günay, İnhisar ilçesi Akköy köyündeki evinin bahçesinde hayallerini yaşatmaya karar verdi.

Tutkunu olduğu "kara tren"i ahşap olarak tüm bölümlerini işleyerek tasarlayan, bazı ahşap ev ve tarım aletlerinin maketlerini de yapan Günay, bunları yaklaşık bir dönümlük bahçesinde sergiliyor.

Olcay Günay, AA muhabirine, anne ve babasını 6 yaşında veremden kaybettiğini, 16 yaşına kadar Bilecik ve Eskişehir'de yetiştirme yurtlarında büyüdüğünü söyledi.

Hayallerini süsleyen kara trene TCDD'de kavuştuğunu anlatan Günay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlkokulu yetiştirme yurdundayken okudum. Astsubay okuluna gitmek istedim, boyum kısa diye almadılar. 1955 yılında Eskişehir'deki yetiştirme yurduna geldim. Ortaokulu okurken mobilya dükkanına çırak olarak gittim. TCDD'de çırak okulu vardı. Benimle 13 yetim çocuğu imtihana soktular. 3 kişi kazandık. 1956'da çırak okuluna girdim, 13 yaşımda çıraklık okulunu bitirdim. O zaman buharlı lokomotifler vardı. Bizleri şubelere dağıttılar. Beni de kazan armatürü bölümüne çırak verdiler. Askere gidene kadar burada çalıştım."

Askere gitmeden önce buharlı lokomotiflerin düdüklerini yaptığını aktaran Günay, daha sonra armatürle ilgili çalışmaya devam ederek iyi bir tecrübe edindiğini anlattı.

"Yerli ilk hava pompasını ben yaptım"

Hava pompaları bölümünde posta başı olarak çalışmaya devam ettiğini dile getiren Günay, "Yerli ilk hava pompasını ben yaptım. 39 yaşımda emekli olmaya karar verdim. Emekli olduktan sonra ticari araç aldım. Taksicilik yaparken fakir fukaradan para almadım. Bir süre sonra İnhisar merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Akköy'deki yazlık evlerin bulunduğu siteye yerleştim." dedi.

Evinin bahçesi nostaljik müzeyi andırıyor

Günay, Sakarya Nehri kıyısından ve çevredeki arazilerden topladığı rengarenk taşlarla, engebeli olan bahçesine merdiven ve yürüme alanları yaptığını söyledi.

Semazen, şelale, çoban çeşmesi, su kuyusu, yel değirmeni, nostaljik mağara ve salıncaklarla bahçesini süslediğini anlatan Günay, şunları kaydetti:

"Hayalimde olan her şeyi yapabiliyorum. Kara trenin her şeyini ben yaptım. Kara trenin aşığıyım, kara tren benim her şeyim. Çocukluğumda oyuncak yapmayı severdim. Yetiştirme yurdunda kaldığım zamanlarda pikniğe giderdik, bir su akıntısı görsem hemen önünü açar, ufak tefek değirmen yapardım. Ağzımla su ve şelale sesi çıkartırdım. Onlar benim içimde bir ukde kalmış. Emekli olduktan sonra arada istasyona gider, onun sesini dinler, dumanını koklarım. 20 senem geçti. Verilen vazifeyi hakkıyla yapardım."

Eskişehir, Türkiye, Bilecik, Emekli, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Demir yolu emeklisi 'kara tren' tutkusunu bahçesinde sergilediği maketle yaşatıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Ermenistan yine sivilleri vurdu! 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti Dert dinleme başı 10 TL alan genç gezgin, derdiyle kendisini ağlatana da 100 TL veriyor Paraları Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgarlar Edirne'ye akın etti 20 metrelik ağaçlara tırmanıp meyve silkeleyerek günlük 400 lira kazanıyor Elini kıyma makinesine kaptıran asker, 2 saatlik operasyonla kurtarıldı Durak dışında olduğu için kendisini almayan şoföre kızan kadın taksiyle takip ettiği otobüsü kırmızıya boyadı Macron'dan skandal provokasyon! Peygamberimize hakaret içeren karikatürler kamu binalarına yansıtıldı Süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın feci şekilde can verdi
Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde Türkiye'nin Libya'ya verdiği sahil güvenlik eğitimine İtalyan basınından ilginç yorum: Anahtar Erdoğan'ın elinde         
10:44
Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak Sayaçların periyodik muayene işleri özel sektöre devrediliyor: Vatandaşın faturası kabaracak         
10:17
Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi Görevini kötüye kullanan doktor, 17 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip çıplak fotoğraflarını istedi         
09:57
Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış Akrabalarını kurşuna dizen sanık, kabaklarına bakmadıkları için 10 kişiyi ölüm listesine almış         
08:51
Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı Azerbaycan ordusu, Turan taktiğini uygulayarak Ermenistan'ın belini kırdı         
08:34
Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti Ermenistan Radyosu Serdar Ortaç'ın ardından Tarkan'ı da öldürülen Azerbaycan askeri olarak servis etti         
08:17
ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi ABD başkanlığı için yarışan Biden, ücretsiz koronavirüs aşısı sözü verdi         
01:33
Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi Ahmet Kural yeni imajını paylaştı, hayranları şaşkınlığını gizleyemedi         
23:43
Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı Hadise ve Kaan Yıldırım, ailelerinin onay vermesiyle evlilik kararı aldı         
21:33
Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu Seyir halindeki tırın kasasına çarpan geyik telef oldu         
20:22
Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor Koronavirüsü ısıtarak öldüren yüz maskesi geliştirildi! Bulaş riskini sıfıra indiriyor         
19:31
82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi 82 yıl önce kurulan Ümraniyespor, ismini değiştirdi         
18:43
Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı Aleyna Tilki'nin yıllar önce İstiklal Caddesi'nde türkü söylediği video ortaya çıktı         
17:45
Mekana Mekana "damsız" girme kavgası cinayetle bitti         
16:37
Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi Acun Ilıcalı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle Londra'da görüntülendi         
16:02
Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı Yürümekte dahi zorluk çeken 70'lik dedenin evinden 400 gram esrar çıktı         
14:52
Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince gözü döndü, aracı bayi önünde yakmaya kalktı         
11:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2020 11:17:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Demir yolu emeklisi "kara tren" tutkusunu bahçesinde sergilediği maketle yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei