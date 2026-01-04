Demirci'de Kayıp Şerife Çınar Aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Demirci'de Kayıp Şerife Çınar Aranıyor

Demirci\'de Kayıp Şerife Çınar Aranıyor
04.01.2026 16:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Demirci'de kaybolan 59 yaşındaki Şerife Çınar için arama çalışmaları devam ediyor.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde kaybolan Şerife Çınar'ın (59) bulunması için arama çalışmaları 2'nci günde de sürüyor. Şerife Çınar'ın eniştesi Ahmet Çınar, "Baldızımdan henüz bir haber, iz ve bilgi yok. Aramalar sürüyor. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Çamlıca Mahallesi'nde yalnız yaşayan Şerife Çınar'dan haber alamayan yakınları, önceki gün evine geldi. Yakınları, Çınar'ı evinde bulamayınca Demirci İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip, kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine bölgede AFAD, polis, jandarma ve Demirci Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından arama çalışması başlatıldı. Hisar Kaplıcaları mevkisinden başlatılan arama faaliyetleri, arazide yaya olarak sürdürülürken, dron ile de havadan taramalar yapıldı. Ekipler, Hisar Kaplıcaları çevresinin yanı sıra ilçenin eski Simav, Selendi ve Salihli yolları güzergahlarında da çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilçenin tüm çıkış noktalarındaki mobese kameraları incelemeye alındı. Ancak, arama çalışmalarına havanın kararması ve yağmur sebebiyle ara verildi. Bugün günün ilk ışıklarıyla yeniden saha taramasına devam edildi.

Şerife Çınar'ın eniştesi Ahmet Çınar, "Baldızımdan henüz bir haber, iz ve bilgi yok. Aramalar sürüyor. Hayatından endişe ediyoruz" dedi.

Manisa'ya kendilerini ziyarete gelen baldızı Şerife Çınar'ı 21 Aralık'ta Demirci'deki evlerine götürüp bıraktığını belirten Çınar, "Daha sonra Demirci'deki evime gittiğimde bir iki kez buradaki evime de geldi. Ancak, bir daha ortada görünmeyince 2 Ocak'ta evine gittim. Kendisine ulaşamayınca, polise ve zabıtaya kayıp başvurusunda bulunduk. 24 Aralık'ta Menderes Bulvarı'ndaki bir markette, 31 Aralık'ta da Çamlıca Mahallesi'ndeki evinin yakında bulunan Kozağaç Parkı'nda görülmüş. Simav, Selendi ve Salihli yollarının olduğu bölgeler ve kaplıca civarında aramalar yapıldı. Ancak kendisine ulaşılamadı. Halen de aramalar devam ediyor. Evine hiç uğramamış" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Şerife Çınar, Güvenlik, Demirci, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Demirci'de Kayıp Şerife Çınar Aranıyor - Son Dakika

Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı Kaskla apartmana girdi, asansöre idrarını yapıp damdaki kuşları çaldı
Venezuela’da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump’a karşı harekete geçti Venezuela'da Maduro destekçileri sokaklarda: Devrimci güçler Trump'a karşı harekete geçti
ABD’de binlerce kişi Venezuela’da için sokağa indi: Petrol için savaşma ABD'de binlerce kişi Venezuela'da için sokağa indi: Petrol için savaşma
Trump işi şova döktü Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu Trump işi şova döktü! Maduro ile başlayan video, baştan sona mesaj dolu
Zelenski’den Maduro’yu yakalayan Trump’a üstü kapalı mesaj Zelenski'den Maduro'yu yakalayan Trump'a üstü kapalı mesaj
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi

23:42
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
Kadın motosikletliye, arkadan gelen otomobil çarptı
23:34
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe’ye geri döndü
Maç sonunda duyuruldu: Fenerbahçe'ye geri döndü
23:25
Trump, şimdi de Grönland’ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
Trump, şimdi de Grönland'ı istiyor: Güzellikle vermezse Danimarka ekonomisini çökertirim
23:23
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
21:02
Trump’tan Maduro’nun yerine gelen Rodriguez’e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
Trump'tan Maduro'nun yerine gelen Rodriguez'e tehdit: Seni de alırım, daha ağır bedel ödersin
20:21
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde infial yaratan skandal : Kız öğrencileri oylamaya koydular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 05:08:53. #7.11#
SON DAKİKA: Demirci'de Kayıp Şerife Çınar Aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.