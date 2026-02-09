Demirköy'de Eğitim Ziyareti - Son Dakika
Demirköy'de Eğitim Ziyareti

09.02.2026 10:08
Kaymakam Bayguş, Demirköy'deki okulları ziyaret ederek öğrencilerle etkinlikler gerçekleştirdi.

Demirköy Kaymakamı Gizem Bayguş, okul ziyaretlerinde bulundu.

Bayguş, Demirköy Fatih Ortaokulu ile İğneada Atatürk İlkokul ve Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerle bir süre sohbet eden Bayguş, öğrencilerle birlikte etkinlik gerçekleştirdi.

Bayguş, daha sonra öğretmenlerle de bir araya gelerek isteklerini dinledi.

Başkan Bulut, spor kulüpleri yöneticileriyle buluştu

Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile amatör spor kulüpleri yöneticileriyle bir araya geldi.

Bulut, bir restoranda gerçekleştirilen programda, kulüp yöneticilerinden faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Spora ve sporculara çok önem verdiklerini ifade eden Bulut, amatör sporun gençler için bir okul, kent için ise güçlü bir ortak değer olduğunu belirtti.

Kısıtlı imkanlarla faaliyet gösteren amatör kulüplerin her zaman desteklenmesi gerektiğini dile getiren Bulut, "Kırklareli'nde sporun her dalda daha da güçlenmesi, gençlerimizin sporla büyümesi için amatör spor kulüplerimizin yanında olmaya, birlikte üretmeye devam edeceğiz." dedi.

Bulut daha sonra kulüplerin ihtiyaçlarına ilişkin yöneticilerden bilgi aldı.

Programa, Belediye Başkan Yardımcısı Kürşad Yamaner ve Burak Süzülmüş ile Kırklareli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasan Başdemir, yönetim kurulu üyeleri ve spor kulüpleri yöneticileri katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Güncel, Son Dakika

10:08
Türkiye’nin nüfusu, 2025’te bir önceki yıla göre 427 bin kişi artarak 86 milyon 92 bin 168 oldu.
09:58
Yasemin Minguzzi’nin 1 yıl sonra ortaya çıkan fotoğrafı görenleri kahretti
09:50
Super Bowl finaline damga vuran görüntü
09:02
Trafikte önüne geçtiler diye 2 kişiyi öldürdü: Onur duyuyorum
08:23
İşte Özgür Özel’in CHP’den istifa eden Mesut Özarslan’a attığı küfürlü mesajlar
07:44
Piyasalar alev alev Yeni hafta yükselişlerle başladı
