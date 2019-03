Deniz Köken: Sporun Merkezi Eyüpsultan Olacak

EYÜPSULTAN için 53 proje hazırladıklarını bildiren Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken , "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençler için de dev yatırımlara imza atacağız" dedi.31 Mart yerel seçimlerine günler kala Eyüpsultan için 53 proje hazırladıklarını ifade eden Cumhur İttifakı Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, gençler için eğitimden spora, teknolojiden el sanatlarına kadar onların kişisel gelişime katkı sunacak birçok proje hazırladıklarını söyledi.Köken, "Benim her yerde söylediğim bir şey var. Çocuklar liseyi bitirmeden bir dalda lisans çıkarsınlar spor yapsınlar, ya da bir enstrüman çalsınlar isterim. Yarın hakim, savcı, vali, başkan genel müdür olduklarında bunlar onlara ve etraflarındakilere çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum" dedi Deniz Köken, "Çocukların liseyi bitirmeden lisanslı spor yapabileceği ortamlar, sahalar oluşturmamız lazım. O yüzden bu gençleri salonlarla buluşturmamız lazım, buluşturacağız da. Gençler için çok güzel projelerimiz var" şeklinde açıklamalarda bulundu."SPORUN HER BRANŞIYLA İLGİLENEBİLECEKLER"Eyüpsultan'ı dört bölgeye ayırarak her bölgeyi spor salonları ile donatacak projeler hazırladıklarını söyleyen Köken, Eyüpsultan Spor Salonu, Alibeyköy Spor ve Kültür Kompleksi, Defterdar Spor Salonu, Topçular Yüzme Havuzu ve Kapalı Spor Salonu, Çırçır Kapalı Spor Salonu, Karadolap Yaşam ve Spor Alanı, Çırçır Spor Parkı, Yeşilpınar Spor Tesisi ve Göktürk Spor Tesisleri gibi gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutacak, ruh ve bedenlerini güçlendirecek, sporun her alanında gelişmelerini sağlayacak spor merkezleri açacaklarını bildirdi.Gençler için futbol, basketbol , tenis, voleybol , yüzme, atletizm gibi sporun her branşıyla ilgilenebilecekleri tesisleri hayata geçireceklerinin altını çizen Köken, "Sporun merkezi Eyüpsultan olacak. Her gencimizin en az bir spor dalında lisans almasını istiyoruz. Bunun için her zaman gençlerin ve sporcuların yanında olacağız" dedi.TEKNOLOJİ DENEYİMLEME YERLEŞKESİTeknoloji Deneyimleme Yerleşkesi ile gençlerin teknoloji ile iç içe olacağını, gelişmeleri yakından takip edip, konunun uzmanlarından eğitim alacaklarını da sözlerine ekledi. Köken bunların yanı sıra gençlik kampı ve macera parkı gibi projeleri olduğunu da söyledi.Öte yandan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım da Eyüpsultanlı gençler için Gençlik Merkezleri, okullara Spor Tesisleri, Dene – Yap Atölyesi gibi projeleri olduğunu açıklamıştı. - İstanbul