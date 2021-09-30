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DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI - Son Dakika

DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI

30.09.2021 15:14

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 3 Türk, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen 3 Türk, Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı. Dalış yapmak için denize açıldıklarını öne süren 3 şüphelinin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildikleri belirlendi. Yakalanma anları DHA ekibi tarafından görüntülenen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kuşadası açıklarında 28 Eylül günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekibi, içinde 3 kişi bulunan lastik botu fark etti. Sahil Güvenlik ekibi, bottaki O.Y. (34), F.K. (31) ve E.G.'yi (32) kendi botlarına aldı. Yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sisam Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen şüphelilerden O.Y. ve F.K. kendilerini yazılımcı, E.G. ise mobilyacı olarak tanıttı. 3 şüpheli, Kuşadası'nın Güzelçamlı Mahallesi'nden sabah saatlerinde dalış yapmak için denize açıldıklarını öne sürdü. O anlar DHA ekibi tarafından anbean görüntülendi. Şüphelilerden E.G. röportaj yapmak istemezken, bir diğer şüpheli F.K. ise, "Dalış yapıyorduk. Aramızda iddialaştık. Tecrübemiz yok. Ufak ufak botla buraya kadar geldik" dedi.

Sahil Güvenlik ekipleri, bota aldıkları 3 kişinin yanlarında herhangi bir dalış malzemesi olmaması ve tedirgin davranışları nedeniyle soruşturmayı derinleştirdi. Ekipler, şüphelilerin FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle subay olarak görev yaptıkları Türk Silahları Kuvvetleri'nden ihraç edildiklerini tespit etti.

Şüpheliler, getirildikleri Kuşadası Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından jandarmaya teslim edildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.Y. ve E.G. tutuklandı, F.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI
DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI

Sahil Güvenlik, Sisam Adası, Yunanistan, Kuşadası, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: DENİZDE YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİNİN YALANI TUTMADI - Son Dakika
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