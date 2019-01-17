Denizli, 2018 Yks'de Türkiye İkincisi Oldu

Denizli
İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz
, 2018 yılında Denizli'nin Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS
) giren adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına göre 587.672 ortalama ile Türkiye
ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attığını bildirdi.
Oğuz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 YKS Yükseköğretime Geçişte İl-Bölge Başarıları ve Nüfus Hareketliliği Raporu'nun Yükseköğretim Kurulu
(YÖK) ile paylaşıldığını belirtti.
Paylaşılan raporla Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünün eğitim alanındaki başarıları ile ülke gündeminde olmaya devam ettiğine işaret eden Oğuz, şunları kaydetti:
"İlimiz 2018 Liselere Geçiş Sınavındaki (LGS
) Türkiye ikiciliği unvanını, 2018 YKS'de de devam ettirdi. Ülkemiz genelinde 2018 yılında YKS'ye giren adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına göre dağılım tablosunda Denizli 587.672 ortalama ile Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. İlimizden 26 bin 564 öğrencimizin girdiği sınavda ilk yüzde 5 öğrencimiz, ilk beş binde 223 öğrencimiz yer aldı. Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü, eğitimde nitelik ve niceliğin artırılmasına yönelik 2008 yılında hayata geçirilen Denizli Eğitiminde Başarı İzleme ve Geliştirme Projesi (DEBİP) ile 2011-2012 eğitim öğretim yılında Değerler Eğitimi adıyla hayata geçirilen Eğitimde Değerler Eğitimi Programı (EDEP) projelerinin geri dönüşlerini ulusal başarı olarak alıyor.
Geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da başarılarımızın artarak devam edeceği inancıyla ilimizi gururlandıran bu başarıda payı olan başta sevgili öğrencilerimiz olmak üzere, değerli öğretmen ve yöneticilerimizi, saygıdeğer velilerimizi ve emeği olan herkesi kutluyor, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca üniversiteye yerleşen tüm öğrencilerimize öğrenim hayatlarında başarılar diliyoruz."