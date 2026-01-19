Denizli'de Heptatlon Başarısı - Son Dakika
Spor

Denizli'de Heptatlon Başarısı

Denizli\'de Heptatlon Başarısı
19.01.2026 09:44
Denizli Aka Spor Kulübü, İstanbul'daki yarışmalarda Heptatlon'da 2 madalya kazandı.

14 15 Ocak 2026 tarihinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan Ahmet Melek Komple Atlet Kupası Yarışmaları yapıldı. İki gün süren yarışmalarda Kızlarda 23,Erkeklerde 23 toplam 46 sporcu Triatlon, Pentatlon ve Heptatlon branşlarında mücadele ettiler.

Denizli Aka Spor Kulübü adına yarışmaya katılan Muhammed Hanifi AKGÜN U20 Heptatlon Türkiye 2.si, Burak ATİK Büyükler Heptatlon Türkiye 2.si olarak ilimize 2 tane kupayla döndüler.

Denizli Aka Spor Atletizm Kulübünün antrenörü Nimet Aktaş : Yarışmalardan madalyalarla dönüyoruz, sporcularımı tebrik ediyorum. Daha ilerde daha çok madalya hedefliyoruz. Atletizm'in en zor branşlarından olan Heptatlon branşında aldığımız bu dereceler bizi ilerisi için umutlandırdı. Eğer Denizli'de bizi ve sporcularımızı destekleyecek sponsorlar bulursak ve desteklenirsek Denizli'nin sesini en yüksekten duyurabileceğiz. Emeği geçen herkesi ve sporcularımı tebrik ediyor, herkese teşekkür ediyorum dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Denizli, Turnuva, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizli'de Heptatlon Başarısı - Son Dakika

