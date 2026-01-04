Denizli İhracatı 2025'te 4,7 Milyar Dolar - Son Dakika
Denizli İhracatı 2025'te 4,7 Milyar Dolar

04.01.2026 14:16
Denizli'nin 2025 ihracatı, sektörel başarılarla 4,7 milyar dolara ulaştı, 9. sırada yer aldı.

Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, kent ihracatının 2025'te yüzde 7 artışla 4,7 milyar dolar olduğunu belirtti.

Memişoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Denizli'nin 2025 yılında güçlü bir ihracat performansı ortaya koyduğunu, Türkiye genelinde 9. sıradaki yerini koruduğunu bildirdi.

Yıl başında belirledikleri 4,7 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaştıklarını ifade eden Memişoğlu, yeni yılda da sürdürülebilir ve katma değerli ihracat anlayışıyla yeni başarılara imza atacaklarına inandığını vurguladı.

Öne çıkan sektörler

Memişoğlu, kentin tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 2 azalışla 1 milyar 368 milyon dolar, elektrik-elektronik ihracatının yüzde 16 artışla 1 milyar 19 milyon dolar, demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 17 artışla 737 milyon dolar olduğunu aktararak, tarım ihracatının yüzde 5,1 artışla 365 milyon dolara, madencilik ihracatının yüzde 8,2 artışla 283 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Denizli ihracatında ilk sırada yer alan İngiltere'ye yapılan ihracatın 2025 yılında yüzde 13 artışla 653 milyon dolar olduğunu belirten Memişoğlu, "İkinci sırada yer alan ABD'ye ihracatımız yüzde 3,5 artışla 422 milyon dolar oldu. Üçüncü sırada yer alan İtalya'ya ihracatımız yüzde 23,7 artışla 404 milyon dolar olurken ardından gelen Almanya'ya olan ihracatımız yüzde 4,1 azalışla 367 milyon dolar oldu." ifadelerini kullandı.

Memişoğlu, Almanya pazarındaki gerilemenin talep koşullarına bağlı geçici bir görünüm sergilediğini, yapısal bir kayıp olarak değerlendirilmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

