Denizlili Firmalar Heimtextil'de - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Denizlili Firmalar Heimtextil'de

Denizlili Firmalar Heimtextil\'de
14.01.2026 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DTO Başkanı Erdoğan, 57 Denizli firmasının Heimtextil Fuarı'ndaki katılımını ve umutlarını değerlendirdi.

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında kabul edilen Heimtextil Fuarına katılan Denizlili firmaları yalnız bırakmayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "2026 yılını düşük faiz oranlarıyla ve düşük enflasyonla ilerlese tekstil sektöründeki işlerimizin daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ve katılımcıları ağırlayacak olan fuarda stant açan 57 Denizli firması, Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Denizlili firmaları dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Heimtextil'de Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan yalnız bırakmayarak firmaların yanında oldu.

Fuarda yaptığı açıklamada, Heimtextil Fuarı Denizli ve Türkiye açısından çok önemli bir fuar olduğunu ifade eden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Bu yüzden her yıl düzenli olarak fuarlara katılım sağlıyoruz. Üreticimizin ve ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuara toplamda 57 tane firmamızla katılım sağladık. Fuara katılım amacımız ithalatı arttırmak, üreticimizin satışlarını arttırmak ve vatandaşlarımıza istihdam oluşturmak. Bunun içinde el birliği ile çalışıyoruz. Fuarlar bizler için çok önemli. Denizli Ticaret Odası olarak bizler bir çok farklı sektörde dünyanın dört bir tarafındaki fuarları katılarak ülke ekonomisine ve ihracata destek verme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bugünde burada bunlardan birsini gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Fuara katılan firmaların umutlu olduğunu söyleyen DTO Başkanı Erdoğan, "Heimtextil Fuarına katılan 57 firmamız beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler. İnşallah fuar sonrasında bu görüşmelerin siparişe dönüşmesiyle 2026 yılında satışlarımız ve istihdamımız artacak ve 2026 yılında büyümeyle iyi bir şekilde geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya pazarında rekabet edebilme güçlerinin artması için firmaların bir takım isteklerinin olduğunu belirten DTO Başkanı Erdoğan, "Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etme güçlerinin düşük olduğunu ifade ediyorlar. Döviz kurları ile ilgili ithalatçı firmalarımızın döviz bozdurma desteğini yüzde 2'den yüzde 3'e çıkartmıştık. Bu rakamların yetmediği ve yüzde 5'lere çıkması gerektiği konusunda talepleri var. Bizlerde Ticaret Odası olarak fuar sonrasında Merkez Bankası Başkanımızla ve ilgili bakanlıklarla görüşerek bu sayıların arttırılmasını konusunda çalışmalara başlayacağız. Bu konulardaki iyileşmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yine bildiğimiz gibi yüksek faiz ve enflasyonda aşağı inişler başladı. 2026 yılını düşük faiz oranlarıyla ve düşük enflasyonla ilerlese tekstil sektöründeki işlerimizin daha iyi noktaya geleceğine öngörmekteyiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Denizli, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Denizlili Firmalar Heimtextil'de - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore’nin eski devlet başkan için idam talebi Sıkıyönetim kararı sonrası tutuklanan Güney Kore'nin eski devlet başkan için idam talebi
Fenerbahçe’nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe’ye gitti Fenerbahçe'nin antrenmana çıkardığı Yann Jude Göztepe'ye gitti
Sertaç Komsuoğlu’ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap Sertaç Komsuoğlu'ndan başkan adayı olacağı iddialarına cevap
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Icardi’nin gol sevinci davalık oldu Icardi'nin gol sevinci davalık oldu
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

13:44
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye’nin en borçlu belediyesi
Rakam öyle böyle değil: İşte Türkiye'nin en borçlu belediyesi
13:32
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak
13:27
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
13:14
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
13:12
ABD’ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi
12:20
Türkiye devrede İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD’li makamlarla da görüşülüyor
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 14:26:46. #7.11#
SON DAKİKA: Denizlili Firmalar Heimtextil'de - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.