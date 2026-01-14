Denizlili Firmalar Heimtextil\'de

Ev tekstili sektöründe dünyanın en önemli fuarları arasında kabul edilen Heimtextil Fuarına katılan Denizlili firmaları yalnız bırakmayan DTO Başkanı Uğur Erdoğan, "2026 yılını düşük faiz oranlarıyla ve düşük enflasyonla ilerlese tekstil sektöründeki işlerimizin daha iyi noktaya geleceğine inanıyoruz" dedi.

Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenlenen ve ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Heimtextil Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Dünyanın dört bir yanından sektör temsilcileri ve katılımcıları ağırlayacak olan fuarda stant açan 57 Denizli firması, Türk havlusu ve ev tekstili ürünlerinin tanıtımını yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda Denizlili firmaları dünyanın en önemli fuarlarından birisi olan Heimtextil'de Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan yalnız bırakmayarak firmaların yanında oldu.

Fuarda yaptığı açıklamada, Heimtextil Fuarı Denizli ve Türkiye açısından çok önemli bir fuar olduğunu ifade eden Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, "Bu yüzden her yıl düzenli olarak fuarlara katılım sağlıyoruz. Üreticimizin ve ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Bu yıl fuara toplamda 57 tane firmamızla katılım sağladık. Fuara katılım amacımız ithalatı arttırmak, üreticimizin satışlarını arttırmak ve vatandaşlarımıza istihdam oluşturmak. Bunun içinde el birliği ile çalışıyoruz. Fuarlar bizler için çok önemli. Denizli Ticaret Odası olarak bizler bir çok farklı sektörde dünyanın dört bir tarafındaki fuarları katılarak ülke ekonomisine ve ihracata destek verme gayreti ve çabası içerisindeyiz. Bugünde burada bunlardan birsini gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Fuara katılan firmaların umutlu olduğunu söyleyen DTO Başkanı Erdoğan, "Heimtextil Fuarına katılan 57 firmamız beklentilerinin karşılandığını ifade ettiler. İnşallah fuar sonrasında bu görüşmelerin siparişe dönüşmesiyle 2026 yılında satışlarımız ve istihdamımız artacak ve 2026 yılında büyümeyle iyi bir şekilde geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Dünya pazarında rekabet edebilme güçlerinin artması için firmaların bir takım isteklerinin olduğunu belirten DTO Başkanı Erdoğan, "Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı rekabet etme güçlerinin düşük olduğunu ifade ediyorlar. Döviz kurları ile ilgili ithalatçı firmalarımızın döviz bozdurma desteğini yüzde 2'den yüzde 3'e çıkartmıştık. Bu rakamların yetmediği ve yüzde 5'lere çıkması gerektiği konusunda talepleri var. Bizlerde Ticaret Odası olarak fuar sonrasında Merkez Bankası Başkanımızla ve ilgili bakanlıklarla görüşerek bu sayıların arttırılmasını konusunda çalışmalara başlayacağız. Bu konulardaki iyileşmenin gerekli olduğunu düşünüyoruz. Yine bildiğimiz gibi yüksek faiz ve enflasyonda aşağı inişler başladı. 2026 yılını düşük faiz oranlarıyla ve düşük enflasyonla ilerlese tekstil sektöründeki işlerimizin daha iyi noktaya geleceğine öngörmekteyiz" dedi. - DENİZLİ