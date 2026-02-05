Depremde Yardım Eden Albay ile Buluşma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Depremde Yardım Eden Albay ile Buluşma

Depremde Yardım Eden Albay ile Buluşma
05.02.2026 18:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beliz Aydın, depremde kendisine parka veren albay Raşit Çelik ile duygusal bir buluşma yaşadı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB) girişimleriyle Hatay'da, afetzede genç kız kendisine 6 Şubat 2023'teki depremlerde parkasını veren albay ile bir araya geldi.

Afetzede Beliz Aydın (19), Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'ndeki anneannesinin evinde yakalandı.

Depremden yara almadan kurtulan Aydın, hemen aynı mahallede bulunan annesi Betül Günyaşar ve ağabeyi Abdurrahman Aydın'ın yaşadığı eve gitti.

Ailesinin yaşadığı evin yıkıldığını gören Aydın, afetten kısa süre sonra bölgeye gelen jandarma ekiplerinin enkazdaki çalışmalarını gözyaşları içinde takip etti.

Bu sırada arama kurtarma çalışmalarına katılan albay Raşit Çelik, üzerindeki parkayı çıkararak enkazın yakınında soğukta endişeli bir şekilde bekleyen genç kıza giydirdi.

Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu depremden yaklaşık 13 saat sonra Aydın'ın annesi ve ağabeyi yaralı olarak çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan Aydın'ın annesi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, ağabeyinin ise iki bacağı diz altından ampute edildi.

Ağabeyiyle yaşama tutunan Aydın, afetin ardından enkazda kendisine parka veren kişiyi unutamadı.

Yapılan girişimlerle Beliz Aydın ile kendisine enkaz başında parka veren emekli albay Raşit Çelik bir araya getirildi.

Buluşma sırasında gözyaşlarına hakim olamayan genç kız, depremde kendilerine yardımcı olduğu için Çelik'e teşekkür etti.

"Askerlerimiz fedakarca, hayatlarını riske atarcasına enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı"

Emekli albay Raşit Çelik de depremlerin ardından askerleriyle hazırlıklarını yaparak enkazlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Afetin ardından askerleriyle yoğun bir şekilde çalıştıklarını anlatan Çelik, "Ben orada size yardım ederken askerlerimiz fedakarca, hayatlarını riske atarcasına enkazdan vatandaşlarımızı çıkarmaya çalışıyorlardı. Belki parka gündeme geldi ama işin bir de görülmeyen yüzü var. Orada çok fazla faaliyetler gerçekleştirildi. Özellikle ilk 3 gün çalışmalarımız çok yoğundu." diye konuştu.

Çelik, o günleri hiçbir zaman unutamadığını ifade etti.

Ziyaretin ardından Milli Savunma Bakanlığınca Abdurrahman Aydın'a akülü sandalye, Beliz Aydın'a ise tablet hediye edildi.

Kaynak: AA

Güncel, Aydın, Albay, Albay, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depremde Yardım Eden Albay ile Buluşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kante’nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu Kante'nin uçağı en çok takip edilen uçuşlardan biri oldu
Yasemin Kay Allen’ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü Yasemin Kay Allen'ın erkek tercihi gündeme bomba gibi düştü
ABD’de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı ABD'de uçak çalan şüpheli FBI tarafından yakalandı
Tek bir nedeni var Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil Tek bir nedeni var! Görüntüdeki trafik düğün konvoyu ya da asker uğurlaması için değil
Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul Emekli polis sırra kadem bastı Gece yarısı zil çaldı, sonrası meçhul! Emekli polis sırra kadem bastı
Axios: ABD, İran’ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti Axios: ABD, İran'ın görüşme yeri ve formatının değiştirilmesi talebini reddetti

17:14
ABD Başkanı Trump: ABD’ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
ABD Başkanı Trump: ABD'ye inancı ben getirdim, cennete gitmem gerek
17:11
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
Evde eşi ile gördüğü adamı öldüren başkomiser: Ben öldürmesem o beni öldürecekti
16:56
Tarkan’la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
Tarkan'la poz veren ismin kim olduğuna inanamayacaksınız
16:27
Arda’yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
Arda'yı makineye bağladılar, çıkan sonuca sağlık ekibi inanamadı
16:20
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
Eski belediye başkanı Cafer Özenir, oğlu tarafından baltayla öldürüldü
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 18:23:36. #7.11#
SON DAKİKA: Depremde Yardım Eden Albay ile Buluşma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.