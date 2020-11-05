Depremzedelerin acılarını fırsata çevirdiler - Son Dakika

Trendyol üzerinden satış yapan Hediyehanem isimli bir firmanın, İzmir depreminde 65 saat enkaz altında kaldıktan sonra çıkarılan Elif bebek üzerinden fırsatçılık yapmaya çalışması sosyal medyada tepkilere yol açtı.

Trendyol yol üzerinden satış yapan Hediyehanem isimli bir firma, İzmir depreminde 65 saat enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif bebeğin kurtarılmasını ardından, Elif bebeğin, kendisini kurtaran itfaiyecinin elini tuttuğu anı kupa, kalemlik, saksı ve çerçeve gibi eşyalara resmederek üzerine 'Umudunu asla kaybetme' yazdı. Firmanın fırsatçılık yaparak bu ürünleri satışa sunması ise sosyal medyada tepkilere yol açtı. Binlerce insan sosyal medya üzerinden firmaya tepki gösterirken, firmadan konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, "İzmir depreminde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Motivasyon sözleri kapsamında hazırlanmış 'Umudunu kaybetme' tasarımlı ürün ile ilgili sosyal medyada oluşan yorumlar ve eleştiriler firmamız tarafından dikkate alınmış olup, bunun sonucu olarak, firmamızın böylesine yanlış bir düşünce yapısı altında olmayacağını özellikle belirtmek isteriz. Sonuç olarak; maksadı dışında anlaşılmalara sebep olan ürünler yayınlanmasından çok kısa bir süre sonra fark edilerek ivedilikle yayından kaldırılmıştır. Özür diler, kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verildi. - KOCAELİ