Derbi maçtan notlar - Son Dakika

Derbi maçtan notlar

17.01.2021 19:21
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Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Süper Lig'in 19. haftasındaki derbi maçta Galatasaray'ı konuk eden Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Çaykur Rizespor maçına göre 7 farklı isimle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de görev verdiği Francisco Montero, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'i derbi maçta da oynattı.

Yalçın, kupa mücadelesinde dinlendirdiği Domagoj Vida ile Valentin Rosier'i derbi mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdü. Çaykur Rizespor maçında sağ bekte forma giyen Necip Uysal, Galatasaray karşısında yedek soyunurken, bu oyuncunun yerine Rosier oynadı.

Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de şans bulan Welinton, sarı kart cezası nedeniyle derbi karşılaşmasında görev alamadı. Welinton'un yokluğunda stoperde Vida forma giydi.

Hafta içi oynanan kupa maçında ilk 11'de şans bulan Utku Yuvakuran, Georges-Kevin N'Koudou, Fabrice N'Sakala, Dorukhan Toköz ve Bernard Mensah, derbi maçına yedek başladı.

Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncuların yerine Ersin Destanoğlu, Cyle Larin, Rıdvan Yılmaz, Atiba ve Josef de Souza ilk 11'de şans buldu.

Ljajic ve Gökhan Töre de kadroda

Beşiktaş'ta uzun süreli sakatlıkların ardından takıma dönen Adem Ljajic ve Gökhan Töre, 9 maç sonra bir lig maçında kadroda yer alabildi.

Siyah-beyazlı formayla son olarak Medipol Başakşehir maçında süre alabilen iki oyuncu, sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalmıştı. Gökhan ve Ljajic, kupadaki Çaykur Rizespor maçında olduğu gibi derbi mücadelesine de yedek başladı.

Beşiktaş'ta ayrıca genç oyuncular Kartal Kayra Yılmaz ile Serdar Saatçi yedek soyundu.

Güven Yalçın kadroda yok

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon tüm resmi maçlarda kadroda yer alan Güven Yalçın, derbi maçta kadro dışında kaldı.

Sergen Yalçın'ın kamp kadrosuna dahil ettiği Güven, ayağında ağrı hissetmesi nedeniyle Galatasaray karşısında takımını yalnız bıraktı.

Beşiktaş'ta derbi öncesi açıklanan kamp kadrosunda yer almayan Serdar Saatçi, teknik direktör Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Tribüne futbolcuların posterleri asıldı

Derbi maçta futbolcuların posterleri tribünlere asıldı.

Siyah-beyazlı oyuncuların posterleri locaların olduğu bölümde yer aldı.

Bu arada Beşiktaşlı taraftarların hazırladığı çok sayıda pankart da tribünde bulundu.

Maçın hakemi Cüneyt Çakır, maç öncesi ısınma çalışmaları sırasında geçtiğimiz günlerde annesi vefat eden Vincent Aboubakar'ın yanına giderek taziyelerini iletti.

Galatasaray, Beşiktaş, Rizespor, Derbi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Derbi maçtan notlar - Son Dakika Spor


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