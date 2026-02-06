Derecik\'te Yoğun Sis Manzarası

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Sisle birlikte ortaya çıkan manzara, cep telefonuyla görüntülendi.

Irak sınırındaki Derecik ilçesinde gece boyunca etkili olan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı. İlçe merkezi, yüksek kesimlerden bakıldığında sis nedeniyle tamamen görünmez hale geldi. Sabah saatlerinde güne sisle uyanan Derecik sakinleri, ilçenin adeta sis bulutlarının altında kaybolduğunu belirtti. Bazı vatandaşlar da oluşan manzarayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.