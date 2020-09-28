Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi 'Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı - Son Dakika

Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi 'Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı

Yönetmenliğini ve senaristliğini Zaim'in yaptığı "Flaşbellek" Konya ve Gaziantep'te çekildi.

Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi 'Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı, System.String[]

Yönetmenliğini ve senaristliğini Zaim'in yaptığı "Flaşbellek" Konya ve Gaziantep'te çekildi.

Zaim'in filmle ilgili görüşlerine yer verilen açıklamada şunlar aktarıldı: " Suriye'deki insanlık dramı yarım milyonu geçen ölüme rağmen, hala şiddetini koruyarak devam ediyor. Bu proje, ülkede akan kanı durdurmak için kendi hayatını riske atan bir adamı, kurtulmak için çabalayan masumları, şiddetin tutsağı olan zalimleri konu ediniyor. Flaşbellek filminin ana kahramanı, vicdanının sesi ve yerine getirmesi gereken insanlık borcu ile kendi hayatını korumak arasında seçim yapmak zorundadır. Yunan tragedyalarına benzeyen bir ikilemde kalan kahraman, seçimini insanlık onurunu korumak yönünde yapar ve şahit olduğu suçu kamuoyuna duyuracak eylemini gerçekleştirir. Başlangıçta hareketinin sonucundan ne çıkacağını bilememektedir. Ama niyetinin ahlaki saflığı, dilediği sonuç hemen belirmese dahi ruhunun azaptan kurtulmasına yardım edecektir.

Ahmet karakterinin karşı karşıya kaldığı ve Yunan tragedyalarını andıran bu keskin ikilemin sadece Suriye halkının değil, insanlığın meselelerinden biri olmaya devam ettiğini düşünüyorum. Flaşbellek bu manada evrensel bir hikaye anlatmakta, insanlık onurunu korumaya çalışmanın bedelini göstermektedir. Hikaye gerçek bir olaydan esinlenmiş ama esinlenilen olay, başka gerçek hikayeler ve kurgusal öğeler zenginleştirilmiştir.

Flaşbellek'te Suriye'de yaşananlar ele alınırken konuya olabildiğince soğukkanlı ve mesafeli biçimde yaklaşılmaya gayret edilmiştir. Tüm bu nedenlerle Flaşbellek insan onurunu öne çıkarma amaçlı, derin, taze, olayları geniş bir perspektiften ele alan kuşatıcı bir projedir."

Savaşta ailelerini kaybeden genç oyuncular filmde rol aldı

Filmde, uluslararası kariyerleriyle dikkat çeken Filistin ve Suriyeli başarılı oyuncular Saleh Bakri, Ali Süleyman, Sara El Debuch ve Husam Chadat'ın yanı sıra Suriye savaşında yurtlarını, ailelerini kaybeden genç oyuncular rol aldı.

Şeza rolünü üstlenen Hanin Abaji ile filmde üçü de rol alan Hedi (İsmail karakteri), Bisen (vurulan küçük kız karakteri), Favaz Ömer (Taksici karakteri) kardeşler, filmde hikayelerini anlatma fırsatını yakalamış oldu.

"Flaşbellek"in görüntü yönetmenliğini ise uzun ve önemli uluslararası kariyeriyle tanınan usta görüntü yönetmeni Andreas Sinanos üstlendi.

Suriye'de yaşanan insanlık dramı beyazperdede

Flaşbellek, Suriye'de yarım milyondan fazla insanın kaybına rağmen halen devam eden savaşı hikaye ediyor. Gerçek bir olaydan yola çıkan hikayenin kahramanları derin çelişkilerinden sıyrılıp gerilim ve bilinmezlerle dolu geleceklerine adım atıyorlar. Filmde savaş esnasında aldığı yara nedeniyle konuşmakta zorlanan Ahmet'in başından geçenler ironik hikayenin temelini oluşturuyor. Ahmet hayatını korumak için ya susmalı, ya da ölümü göze alıp şahit olduğu berbat şeyleri kamuoyuna aktarmalıdır.

Marathon Film'in yapımcılığını üstlendiği filmin müziklerini Marios Takoushis yaptı.

"Flaşbellek"in oyuncu kadrosunda ise Saleh Bakri, Sara El Debuch, Ali Süleyman, Husam Chadat, Hanin Abaji, Hedi Ömer, Favaz Ömer, Nadi Güler ve Muhammed Rıfkı yer alıyor.

Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi 'Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı

Derviş Zaim, Yönetmen, Suriye, Yunan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 11:51

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Güncel Derviş Zaim'in Suriye savaşını konu alan filmi 'Flaşbellek'in çekimleri tamamlandı - Son Dakika

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