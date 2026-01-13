Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Cevap - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Cevap

13.01.2026 16:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, MHP'nin konuşmasını eleştirerek ihanet projesinin başarısızlığını vurguladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları kastederek, "15 ay önce düğmeye basan aklın, bu gerçekleri, farklı bir dille de olsa kabullenmeye başladığını görüyoruz. Ancak, ihanet projesinin başarısızlığının siyasi faturasından kaçmak isterken bile yanlışa devam ediyorlar. YPG'nin elebaşından 'Siyonist uşağı' diye bahsederken, onun üst örgütü PKK'nın elebaşına hala 'kurucu önder' demek, milletimizin vicdanını yaralayan bir akıl tutulmasıdır" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesanbından yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısındaki konuşmasını değerlendirdi. Dervuşoğlu, "Dönüyorlar ama milletimiz affetmeyecek..." başlığıyla yapılan açıklamada, şunları kaydetti:

"PKK'nın Suriye uzantısı ypg silah bırakmadı, bırakmayacak"

"Milletimize terörü sonlandıracağı iddiası ile dayatılmak istenen ihanet projesinde, milli direniş ve jeopolitik gerçekler sebebi ile artık sona gelinmiştir. Bir yandan ortak rapor çalışmaları sürerken, diğer yandan bu sürecin kıvılcımını çakan siyasi yapının, ilk günden beri hatırlattığımız gerçeklerle yüzleşmeye başladığını görüyoruz. Teröristbaşının TBMM'ye davet edildiği ilk açıklamadan bu yana ısrarla şu iki gerçeği hatırlattık: PKK ve siyasi uzantıları, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerini tartışmaya açmak, anayasa değişikliği ile üniter yapımızı ortadan kaldırmak amacı başta olmak üzere hiçbir taleplerinden vazgeçmediler. PKK'nın Suriye uzantısı YPG silah bırakmadı, bırakmayacak. İradesi emperyal güçlerin elinde olan örgüt, Suriye'de özerklik adı altında başlayan süreçle bir terör devleti kurmayı hedefliyor. Bu süreçle birlikte zaman kazanıyor. Bu gerçekler milletimizin vicdanında karşılık buldu.

"İhanet projesinin başarısızlığının siyasi faturasından kaçmak isterken bile yanlışa devam ediyorlar"

Geldiğimiz noktada, 15 ay önce düğmeye basan aklın, bu gerçekleri, farklı bir dille de olsa kabullenmeye başladığını görüyoruz. Ancak, ihanet projesinin başarısızlığının siyasi faturasından kaçmak isterken bile yanlışa devam ediyorlar. YPG'nin elebaşından 'Siyonist uşağı' diye bahsederken, onun üst örgütü PKK'nın elebaşına hala 'Kurucu önder' demek, milletimizin vicdanını yaralayan bir akıl tutulmasıdır. Şunu özellikle belirtmek isterim ki, büyük Türk Milleti, bu süreçte edilen hiçbir sözü unutmayacaktır. Sürekli 'devlet aklı' kavramının arkasına saklanıp, kendilerine gizemli bir kişilik yaratanların, burunlarının ucunu bile görmekten aciz, vasat siyaset anlayışını temsil ettikleri ortaya çıkmıştır. Neyse ki merkezine Cumhuriyet değerlerini alan, hangi etnik kökenden olursa olsun her bir vatandaşının ve devletinin, hak ve hukukunu gözeterek, makul siyaseti temsil eden İYİ Parti vardır. Bugün olanları, ilk günden söylemiş ve bu ihanet sürecinin tam karşısında milletinin yanında yerini almıştır. Milletimiz müsterih olsun. Cumhuriyetimize ve birliğimize yönelecek her saldırı karşısında, İYİ Parti 'son kale'dir ve dimdik ayaktadır."

Kaynak: ANKA

İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Cevap - Son Dakika

Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Silivri’de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada Silivri'de sahibine dakikalarca saldıran koç kamerada
Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı Apartmandaki yangında can pazarı yaşandı
Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı Kaygan yol kazaya neden oldu: Yolcu otobüsü demir yüklü tıra çarptı
Beşiktaş’ta anlaşma tamam Savunmaya dinamo geliyor Beşiktaş'ta anlaşma tamam! Savunmaya dinamo geliyor
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı... AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Suriye açıklaması: Yapılacak ilk çağrı...

16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
15:50
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
Kocasını öldüren Aysel konuştu, mahkeme salonu buz kesti
15:09
Görüntü Türkiye’den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
Görüntü Türkiye'den: İki gündür aralıksız yağıyor, şehir kara gömüldü
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
14:14
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’ndan ilk görüntü
Gözaltındaki Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu'ndan ilk görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 16:57:05. #7.11#
SON DAKİKA: Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye Cevap - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.