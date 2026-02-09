Dervişoğlu'ndan Önemli Görüşme

(ANKARA)- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile görüştü.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi. İYİ Parti Genel Merkezi'ndeki görüşmede İYİ Parti Genel Sekreteri Osman Ertürk Özel ile İYİ Parti Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da yer aldı.
