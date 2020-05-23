Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti - Son Dakika

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun mezarını ziyaret etti, System.String[]

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret ederek dua etti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde partinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti. Destici, mezara karanfil bırakıp, Kuran-ı Kerim okudu. Kabir ziyareti sonrası gazetecilere açıklama yapan Destici, Yazıcıoğlu'nu rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirterek, bırakılan mirasa partileri ve Alperen Ocakları olarak sahip çıkmaya devam ettiklerini kaydetti.Destici, seçim kanunu ve siyasi partiler yasasının değiştirilmesi noktasında BBP olarak kuruldukları günden beri çok açık ve net bir görüş sergilediklerini söyledi. Türkiye'de temsil demokrasinin tam işlemesi anlamında seçim barajının mutlaka kaldırılması ve barajın sıfırlanması gerektiğini kaydeden Destici, "Siyasi partilerimize yapılan hazine yardımı var. Her yıl partilere düzenli verilen hazine yardımı, diğeri de seçim yardımıdır. Ama bakıyoruz ki, burada da bir adaletsizlik var. Seçim yardımını da sadece hazine yardımı alan partiler alıyor. Dolayısıyla burada da bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var" dedi.


Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Ramazan Bayramı, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 03:24 Kaynak: DHA

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