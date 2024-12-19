Dev finans kuruluşu Türkiye için tarih verdi

Finans

Köfteci Yusuf\'un ardından bir büyük skandal daha

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, 2025 yılında Türkiye için iki kredi notu gözden geçirme tarihi belirledi. Fitch, 2025 yılına ilişkin "Ülkelerin Derecelendirme İnceleme Takvimi"ni yayımladı. Takvime göre, Türkiye için ilk tarih 31 Ocak 2025, ikinci tarih ise 25 Temmuz 2025 olarak açıklandı.

KREDİ NOTU EYLÜLDE DEĞİŞMİŞTİ

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıkladıkları tarihlerde bir rapor açıklama zorunluluğu bulunmuyor. Ancak Fitch, söz konusu tarihlerde genel olarak rapor yayımlarken, diğer büyük kredi derecelendirme kuruluşlarından S&P Global ile Moody's, söz konusu tarihleri pas geçebiliyor. Fitch en son 9 Eylül tarihinde Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü "pozitif"ten "durağan"a revize etti.