Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın ABD'li oyuncusu Devon Hall, sol dizinden operasyon geçirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Devon Hall'un sol dizindeki ağrıları sonrası yapılan kontrollerde menisküs yırtığı tespit edildiği ve planlanan tedavi programı kapsamında ABD'li oyuncunun bugün başarılı bir operasyon geçirdiği kaydedildi.
Son Dakika › Spor › Devon Hall Operasyon Geçirdi - Son Dakika
