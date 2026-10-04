Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi - Son Dakika
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Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

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Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi
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"Yeraltı" dizisinde birlikte rol alan Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş, haklarında çıkan aşk iddialarının ardından ilişkilerini ilan etti. Özkan, ünlü oyuncuyla birlikte çekilen fotoğraflarını beyaz kalp emojisiyle paylaşırken, Aktaş'ın günler önce söylediği "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk var" sözleri yeniden gündeme geldi.

Oyuncu Devrim Özkan, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. "Yeraltı" dizisinde birlikte rol aldığı Deniz Can Aktaş ile bir süredir aşk iddialarıyla gündeme gelen Özkan, yaptığı paylaşımla ilişkisini gözler önüne serdi.

AŞKINI FOTOĞRAFLA İLAN ETTİ

Devrim Özkan, sosyal medya hesabından Deniz Can Aktaş ile birlikte çekilen fotoğraflarını yayımladı. Paylaşımına beyaz kalp emojisi ekleyen oyuncu, böylece hakkında bir süredir konuşulan aşk iddialarını da doğrulamış oldu.

Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi

İkilinin birlikte verdiği kareler kısa sürede ilgi görürken, sosyal medya kullanıcılarından da "Çok yakışmışlar" yorumları geldi.

"BENİ MUTLU EDEN BİR AŞK VAR"

Deniz Can Aktaş da geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yapmıştı. Hayatında birinin olduğunu dile getiren Aktaş, "Hayatımda beni mutlu eden bir aşk var" ifadelerini kullanmıştı.

Aktaş'ın bu sözlerinin ardından Devrim Özkan'dan gelen ortak fotoğraf, ikilinin ilişkisini kamuoyuna duyuran paylaşım oldu.

Deniz Can AktaşDevrim ÖzkanYeraltıMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Devrim Özkan ile Deniz Can Aktaş aşklarını ilan etti! İlk fotoğraf geldi - Son Dakika
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