Deyr Hafir'den 1000 Aile Güvenli Bölgelere Geçti
Deyr Hafir'den 1000 Aile Güvenli Bölgelere Geçti

16.01.2026 14:36
YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'den 1000 aile, patika yollarla güvenli bölgelere ulaştı.

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG'nin işgali altındaki Deyr Hafir'den yaklaşık 1000 aile, patika yolları kullanarak hükümetin kontrolündeki güvenli bölgelere ulaşmayı başardı.

Terör örgütü, Deyr Hafir'den çıkmak isteyen sivillerin ayrılmasını silah zoruyla engellemeyi sürdürüyor.

Buna rağmen bazı sivillerin tarlalar ve patika yolları kullanarak güvenli bölgelere geçmeyi başardığı aktarıldı. Bölgeden ayrılan aileler, Deyr Hafir'in terörden temizlenmesinin ardından evlerine geri dönmeyi umut ediyor.

Suriye Sivil Savunma ekipleri, bölgeden çıkan ailelerin kayıtlarını tutarken, kontrol noktalarında konuşlu ambulans ve yardım ekipleriyle ihtiyaç sahiplerine destek sağlıyor.

Anadolu Ajansı'nın Suriye Sivil Savunma ekiplerinden aldığı bilgiye göre, bugün sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 1000 aile Deyr Hafir'den çıktı.

Yetkililer, bazı ailelerin farklı güzergahlardan geçmesi nedeniyle kayıt altına alınamadığını, bu nedenle sayının 1000'in üzerinde olabileceğini ifade etti.

Sivil savunma ekipleri, dün ise yaklaşık 300 ailenin bölgeden ayrıldığını belirtti.

Suriye ordusu, dün 09.00 - 17.00 saatleri arasında sivillerin çıkışı için insani koridor oluşturulduğunu duyurmuştu.

Sivillerin çıkışının devam edebilmesi için insani koridorun süresinin bugün de 09.00 - 17.00 saatleri arasına uzatıldığı açıklandı.

Suriye ordusu, belirtilen saatlerin ardından terör örgütünün sivillerin çıkışını engellemeyi sürdürmesi halinde müdahalede bulunacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Suriye, YPG, Son Dakika

15:50
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan’ın HTS kayıtları ortaya çıktı
Ekrem İmamoğlu ve Derya Çayırgan'ın HTS kayıtları ortaya çıktı
15:27
Samsunspor’un Konferans Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi belli oldu
Samsunspor'un Konferans Ligi Play-Off Turu'ndaki rakibi belli oldu
15:26
4 yaşındaki Leyla Aydemir’in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme Amca tutuklandı
4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada 8 yıl sonra yeni gelişme! Amca tutuklandı
15:04
Gençlik nereye gidiyor İstanbul’un göbeğinde utandıran görüntü
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü
14:22
İnfial yaratan altın iddiası Bakanlıktan yalanlama geldi
İnfial yaratan altın iddiası! Bakanlıktan yalanlama geldi
14:19
Karlov suikastının FETÖ’cü planlayıcısı ortaya çıktı Adını değiştirip Kanada’ya firar etmiş
Karlov suikastının FETÖ'cü planlayıcısı ortaya çıktı! Adını değiştirip Kanada'ya firar etmiş
