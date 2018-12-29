Son Dakika Haberleri: Dha Dış - Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti

Dha Dış - Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti

53 dakika önce

–Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu.

Dha Dış - Çığ Altında Kalan Tır'ı Zamanında Terk Etti, System.String[]
Dağıstan'da seyir halindeki TIR'ın sürücüsü, çığın yolu kapatmaya başladığını görünce durdu. Kısa sürede büyük bir kütlenin geldiğini gören sürücü araçtan hızla uzaklaştı ve saniyeler sonra kar kütlesi TIR'ın bulunduğu mevkiden yola yayıldı ve TIR'ı gözden kaybetti. Karlar altında kalan TIR'ın sürücüsü ise o anları telefona kaydetti.

Görüntü Dökümü

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-Çığ düşmesi

-TIR'ın karlar altınta kalması

Sürücünün telefona çekmesi

-Diğer sürücülerin görüntüleri - Rusya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:18 Kaynak: DHA

Kar, Dağıstan, Güncel
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