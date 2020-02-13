DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

ALTUĞ VERDİ'NİN ŞEHİT EDİLMESİ SORUŞTURMASI: 27 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI (2)

Ali ABLAY/ İstanbul DHA - RİZE Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesiyle ilgili 27 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, İstihbarat Daire Başkanlığı ve MİT İstanbul Bölge Başkanlığı koordinesinde İstanbul, Adana, Bursa, Rize, Samsun, Trabzon ve Nevşehir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında yakalananların arasında 9 polis memuru, ihraç edilen polisler, araştırma görevlileri, doktor ve öğretmenlerin olduğu öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay günü zanlının yakalandığı anların görüntüsü

-Detaylar

13.02.2020 - 07.39 Haber Kodu : 200213009

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2- ESENLER'DE YARIM SAAT ARAYLA PARK HALİNDEKİ İKİ MİNİBÜS YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Esenler'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle önce çöpte çıkan yangın park halinde duran bir minibüse sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olaydan yarım saat sonra yaklaşık 150 metre mesafede park halinde bir servis minibüsünde de yangın çıktı. Tekrar olay yerine gelen itfaiye ekipleri servis minibüsünde çıkan yangını da söndürdü. Polis ekipleri her iki olay sonrası kundaklama şüphesi üzerinde durarak geniş çaplı araştırma başlattı.

İlk yangın Esenler, Nine Hatun Mahallesinde gece saat 23.45 sıralarında çıktı. İddiaya göre 148. Sokak girişinde bulunan çöp konteynerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar da durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Yangın konteynerin yanında park halindeki içinde tekstil geri dönüşüm malzemesi bulunan 34 RV 2686 plakalı minibüse de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı. Çöpte ve minibüsteki yangını söndüren itfaiye ekipleri soğutma çalışması da yaptı. Polis ekipleri de olay yerine 'Akrep' diye tabir edilen zırhlı polis aracıyla gelerek geniş güvenlik önlemi aldı. Minibüsün sahibinden de bilgi alan polis ekipleri etrafta güvenlik kamera çalışması yaptı.

150 METRE YAKININDA SERVİS MİNİBÜSÜ YANDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması bitmesiyle polis ekipleri de olay yerinden ayrıldı. Bu sırada polis ekipleri ilk olay yerinin yaklaşık 150 metre yakınında 34 LAV 898 plakalı başka bir servis minibüsünden alevlerin yükseldiğini fark etti. Polis ekipleri tekrar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek alev alev yanan servis minibüsüne müdahale etti. İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışma ile yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. Polis ekipleri de kundaklama şüphesi üzerine çalışmalarını sürdürdü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ALEV ALEV YANDI

Minibüsün yanma anları bir vatandaşın çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de minibüsün arka kısımlarından alevlerin yükseldiği itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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Olayın meydana geldiği yer

iki minibüsün de görüntüleri

İtfaiye ekiplerinin çalışması

Minibüsün sahipleri ile röp

Polisin önlemi

Genel ve detaylar

13.02.2020 - 02.09 Haber Kodu : 200213002

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3- SİLİVRİ'DE KONTEYNER YANDI, 4 YAVRU KEDİ KURTARILDI

Haber-Görüntü: Uğur Samet AVCI/ İSTANBUL DHA

Silivri'de içinde bir kişinin yaşadığı öğrenilen konteynerde yangın çıktı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri içerideki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Olay, gece saat 02: 00 sularında Yeni Mahalle Gazitepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kişinin yaşadığı konteynerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşlar itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri kilitli konteynerde demir kesme testeresiyle delik açarak yangına müdahalede bulundu. yangın konteynerin hemen yanındaki tek katlı eve sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken itfaiye ekipleri konteynerdeki 4 yavru kediyi ise yara almadan kurtardı.

Görüntü dökümü:

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-Yangını söndürme çalışması

-Dumanlar çıkan konteyner

-İtfaiye ekipleri

-Genel görüntüler

13.02.2020 - 04.13 Haber Kodu : 200213006

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4- AVCILAR'DA TEHLİKELİ YIKIM ÇALIŞMASI KAMERADA

Haber-Kamera: Yılmaz OKUR, İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen binada önlem alınmadan pencerelerin sökülmesi nedeniyle yola beton parçaları düştü. Yoldan geçenlerin de olduğu pencere söküm çalışmaları cep telefonu kamerasıyla kaydedilerek, sosyal medyada paylaşılırken, yıkımın yapılacağı bina için pazar tezgahları ile önlem alınması dikkat çekti.

Avcılar, Denizköşkler Mahallesi Ahmet Kaya Caddesi üzerinde bulunan beş katlı binanın yapılan incelemelerde riskli olduğu tespit edildi. Riskli binanın kentsel dönüşüm kapsamında yeniden yapılması için yıkım işlemleri başladı. Ancak yıkım çalışmaları sırasında alınan güvenlik tedbirlerinin yetersizliği dikkat çekti. Pazar tezgahları ile güvenlik önlemi alınan alanda binadaki pencereler sökülürken, yere beton parçaları düştü. O anlar cep telefonuyla kaydedilirken, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde binada işçiler pencereleri sökmeye çalışırken, aşağıya beton parçaları düşüyor. Bu sırada bina önüne şerit çekmeye çalışan bir kişi işçileri yavaş ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Yıkım çalışmalarının yapıldığı binanın önünden insanlar ve araçlar geçiyor.

"ÖNLEMLERİ ALMAK ANLAŞTIĞIMIZ FİRMANIN SORUMLULUĞUNDA"

Binanın sahibi Sabahattin Doğan "Buradaki güvenlik önlemlerini almak tamamen anlaştığımız firmaya ait. Bu bina 1984 yapımı, 36 yıllık bina oluyor. Riski vardı, kentsel dönüşüme soktuk, yıkıyoruz. Depremden etkilenmedi ama binanın riskli olduğunun farkındaydık. Pazar tezgahlarını ben koymadım, biz sözleşme yaptık noterde. Belediyeden de yıkım ruhsatını kendi üzerine aldı, her türlü sorumluluk anlaştığımız firmaya ait. Şu anda zaten yıkmıyorlar, sadece kapı ve pencereleri söktüler sonra kepçe geldiğinde gerekli önlemleri alacaklar" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yıkım yapılan binadan görüntü

-Yol kenarına dizilmiş Pazar tezgahları

-Bina sahibi ile röportaj

-Sokaktan genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

12.02.2020 - 20.20 Haber Kodu : 200212258

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5- İMAMOĞLU GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Anıl UÇAN/İSTANBUL

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Planlama Ajansı'nın tanıtım toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının sorulması üzerine İmamoğlu, "Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tüm samimi duygularımla mektup yazarak, kendisine mesajları ileten kişi olarak ben tüm samimi ifadelerimi geri çekiyorum. Gerek kalmadı" dedi. İmamoğlu, "Ben bu tutumumu geri çekiyorum. Tabi ki randevu talebini de çekiyorum. Zaten bir anlamı yok. Benim bu kadar samimi randevu talebime karşılık verilen bu cevap, ifade ve bunun kullanılma biçimi çok yazık" diye konuştu.

"O KONU BOŞ BİR KONU"

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'ndeki küfür iddiaları ile ilgili, "O konu boş bir konu. Mahkemeye verdi arkadaş. Biz çok samimi bir konuşma yaptık. Ama bunu çıkıp ifade bir cümle ile ifade biçimini gördüm zaten. Şu an mahkeme süreci var. Orada gerekeni söyleriz" dedi.

"ADALAR'DAKİ ATLAR BUGÜN ÇADIRLARA ALINIYOR"

Adalar'da belediye bünyesindeki atlara iyi bakılmadığı iddiaları hakkında açıklamalarda bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ben bilgi sahibi değildim ama arkadaşım şimdi verdi. Bu atlar Adalar'da başıboş bulunup bize getirilen atlar. Yeni atlar da geleceği için çadırlar kuruluyor. Bu atlar da o çadırlara alınacak. Arkadaşlar görüntüleri atların ölmek üzereyken bize geldiğini, çok iyi bakıldıklarını ve direkt veterinerlerin ilgilendiklerini söylediler. Bugün de çadıra geçecekler. Bu anlamda beslenmesi ile ilgili yonca ile beslendiğini arkadaşlarım yazdılar" dedi.

Görüntü Dökümü

-Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları

12.02.2020 - 17.46 Haber Kodu : 200212237

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6- FETÖ'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASINDA FARUK GÜLLÜ 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Halil YILMAZ/ FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davasında iş adamı Faruk Güllü "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik 86 sanıklı davadan dosyası ayrılan iş adamı Faruk Güllü'nün örgüt üyesi olmak suçundan yargılandığı davada, karar çıktı. Heyet, Güllü'ye "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutuklu kaldığı yaklaşık 3 buçuk yıllık süreyi ve sağlık durumunu dikkate alarak sanığın yurtdışı çıkış yasağıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Heyet, kararın kesinleştiği takdirde Güllü'nün sahibi olduğu şirketlerde TMSF'nin kayyum olarak atanması kararının kaldırılmasına da hükmetti.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın ayrılmasından sonra ikinci kez görülen duruşmaya tutuklu sanık Faruk Güllü getirildi. Mahkeme başkanı bir önceki celsede gizli tanık olarak ifade veren "x347965219" mahlaslı tanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın tanık koruma tedbir kararının kaldırdığını okudu. Bunun üzerine gizli tanık sıfatı kaldırılan "x347965219" mahlaslı Recep K. tanık olarak ifade verdi.

TOPLANTILARDA ÖMER FARUK KAVURMACI DA VARDI

Önceki verdiği ifadelerin doğru olduğu belirten Recep K., "Faruk Güllü'nün cemaat içinde olduğunu söylemiştim, Güllü'yü mütevelli toplantılarında gördüm. Toplantılar Bakırköy'de yapılıyordu ve herkese açık değildi. Toplantılarda esnafla dini sohbetler yapılıyordu, bazen bu toplantılarda öğrenciler de oluyordu. Toplantılar ayda 1-2 kez yapılıyordu ben de çok kez toplantılara katıldım. Toplantılarda Ömer Faruk Kavurmacı, Sait Kavurmacı ve Hazim Sesli de vardı." dedi.

Mahkeme başkanı, tanık Recep K.'ya yapılan toplantılara Güllüoğlu marka baklavanın gelip gelmediği sorusunu yöneltti. Recep K. da "Mütevelli toplantıları her zaman yemeli içmeli olmuyordu. Arada baklava da ikram ediliyordu. Cemaat içerisinde olan kişilerin markaları genelde satın alınırdı. Cemaat aldığın kaşar peynirine kadar sağlık için bilgi paylaşılırdı zaten. Bakırköy'e yakın olduğu için baklavalar Güllü'den alınırdı, baklavaların başka yerden geldiği de olurdu. Baklavalara para ödenip ödenmediğini hatırlamıyorum" şeklinde cevap verdi.

"BİRKAÇ DEFA TOPLANTILARA GİTTİK"

Avukat beyanlarının alınmasının ardından söz verilen tutuklu Faruk Güllü ise "Biz birkaç defa toplantılara gittik. Gediklibaba cemaatine de gittik. Biz orada mütevelli olarak değil, çağırıldığımız için gittik. İş adamları yardım etsin diye çağırıyorlardı. Biz de gidiyorduk." dedi.

SAVCI 15 YILA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Cumhuriyet savcısı, MASAK raporu, Bank Asya hesabındaki faaliyetlerin yoğunluğu ve FETÖ'nün düzenlediği kapalı sohbetlere katılması gibi eylemlerin örgütsel eylemler içinde olduğunu ifade ederek hayatın olağan akışına uygun olmadığını dile getirdi. Savcı mütalaasında Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Savcı, sanığın tutukluluk halinin ise mahkemenin takdirinde olduğunu dile getirdi.

"ŞİRKETLERİMİ KAYYUMLA YÖNETEYİM Kİ BATMASIN"

Son sözü sorulan Güllü, "Avukat arkadaşlarımız bütün detayları anlattı. Böyle uzun mütalaa geleceğini bilmediğimiz için kısa bir şekilde savunma yaptım. 42 aydır tutuklu olduğumu göze alarak güzel bir karar vermenizi istiyorum. Şirketlerim kayyumla yönetiliyor, ben hemen şirketlerimi bana devredin demiyorum. Şirketlerimi kayyumla yöneteyim ki batmasın." dedi.

8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Hükmünü açıklayan mahkeme, Faruk Güllü hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, Güllü'nün tutuklu kaldığı 3 buçuk yıllık süreyi ve sanığın dosyaya yansıyan sağlık sorunlarını da dikkate alarak yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

HÜKÜM KESİNLEŞİRSE KAYYUM KALDIRILACAK

Mahkeme hükmün kesinleştiği takdirde sanık Güllü'nün el konulan taşınılamaz malları hakkında yeterli somut delil bulunamadığından el koyma tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Kararda sanık Güllü'nün örgüt üyesi olduğu sabit olduğu belirtilirken, yüklenen suçun sanığın ortaklığındaki şirketlerin faaliyetleri çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda yeterli delil olmadığı öne sürülerek sanığın sahibi olduğu şirketlerde TMSF'nin kayyum olarak atanması kararının kaldırılmasına karar verdi.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYORDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı'nın da aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılandığı dava kapsamında tutuklu olarak yargılanan Faruk Güllü'nün dosyası, 7 Ekim 2019 tarihli duruşmada hakkındaki tüm delillerin toplanması sebebiyle bu davadan ayrılmıştı. Sanık Faruk Güllü'nün "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyordu.

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7- DARP EDİLDİKLERİNİ İDDİA EDEN ÇALIŞANLARA İŞ YERİ SAHİBİNDEN SUÇ DUYURUSU

Ruken KADIOĞLU/ İSTANBUL, BEŞİKTAŞ'ta bulunan eğlence mekanı Dorock XL'ın mülk sahibi olan ve 4'ü iş yeri çalışanı 5 kişiye dayak attığı iddia edilen Şahin Şeker ve oğlu Doğan Şeker, kendisine şantaj yaparak 3 milyon 500 bin lira istediklerini iddia ettiği çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu.

Beşiktaş'ta faaliyet gösteren Dorock XL'ın mülk sahibi Şahin Şeker hakkında 4'ü çalışan 5 kişiye darp uyguladığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunulmuştu. Sosyal medyaya görüntülerinin düşmesi üzerine olaydan 50 gün sonra gözaltına alınan Şeker, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma kapsamında Şeker'in "Basit yaralama", "Tehdit" ve "Hakaret" suçlarından 3 yıl 1 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti. İstanbul 47. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2 Haziran günü hakim karşısına çıkacak olan Şahin Şeker, avukatı Ali Cem Alıcı aracılığıyla eski çalışanları Gaye A., Münir A. ve Özcan Ç. hakkında kendisine şantaj yaptıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"BEŞİKTAŞ'IN SAYILAN VE SEVİLEN İŞ İNSANIDIR"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan suç duyurusu dilekçesinde, müştekiler Şahin Şeker ve Doğan Şeker'in mensubu olduğu Şeker ailesinin 5 nesildir Beşiktaş'ta oturduğu, son 3 nesildir de aynı yerde faaliyet gösterdikleri, Şahin Şeker'in uzun yıllardan beri Beşiktaş'ın sevilen ve sayılan iş insanlarından olduğu, diğer müşteki Doğan Şeker'in ise yurt dışı eğitiminin sona ermesinin ardından iş hayatına atılmak üzere Türkiye'ye dönerek, babası Şahin Şeker'e ait Beşiktaş'taki iş yerlerinin kiraya verilebileceğini öğrendikten sonra işi bilen ve sermaye ortaya koyabilecekken şüpheli Münir A. ile tanıştığı anlatıldı.

" BAŞKA PARAM YOK"

Suç duyurusu dilekçesinde, şüphelilerden Münir A.'nın Dorock XL'ın marka ve işletmesinin sahibi, Gaye A.'nın ise şirketin çalışanı ve Münir A.'nın sağ kolu olduğu kaydedildi. Dilekçede, şüpheli Münir A.'nın müşteki Doğan Şeker'i yüksek miktarda gelir taahhüt ederek kandırarak ikna ettiği ve yarı yarıya ortak olarak 27 Haziran 2018 tarihinde Şöhretler Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketini kurdukları ve müşterek sorumlu müdür olarak faaliyette bulunmaya başladığı belirtildi. Kurulacak şirketin sermayesi kapsamında eşit olarak ödemede bulunacaklarının iddia edildiğinin belirtildiği dilekçede, müşteki Doğan Şeker'in 20 milyon, şüpheli Münir A.'nın ise 3 milyon yatırdığı ve 'başka param yok' dediği belirtildi.

"DAYAK OLAYININ ÜSTÜ KAPATILMAYA ÇALIŞILIYOR"

2018 yılında faaliyete geçen işletmenin ilk talihsiz olayını Şubat 2019'da yaşadığının belirtildiği dilekçede, şüpheli Münir A.'nın işe aldığı güvenlik görevlileri tarafından iki genç kızın darp edildiği, olayın basına yansıması sonrasında konserlerin iptal edildiği ve şüpheli Münir A, ve ekibinin 'Acil Eylem Planı' isminde bir whatsapp grubu kurduğu ve olayın etkilerinin giderilmesi için yazışmalar yapıldığı, yazışmalarda ve yapılması istenen eylemlerde hiçbir etik değere itibar edilmediği gibi ne darp edilenlerin ne de toplumun hassasiyetlerine duyarlı davranılmadığı, sadece olayın üstünün kapatılmaya çalışıldığı belirtildi.

SANATÇILARIN SAVCILIKÇA DİNLENMESİ TALEP EDİLDİ

Dilekçede, şüphelilerden Gaye A.'nın şüpheli Münir A. tarafından işletmeye getirildiği ve kasada çalışmasına izin verildiği belirtildi. Münir A.'nın yapılan iç denetim sonucunda elden sanatçılara verileceği iddiasıyla ıslak imzalı makbuz karşılığı 1 milyon 780 bin lira almasına karşın, bunları konser veren sanatçılara ya da ses, dans gibi masraflara harcandığına dair şirkete herhangi bir fatura, makbuz, dekont getirmediği ifade edildi. Gaye A.'nın savcılığa verdiği ifadesinde şirket hesabından para aldığını kabul ettiğinin belirtildiği dilekçede, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından işletmede sahne alan sanatçılar Gökhan Özoğuz (Athena), Emre Aydın, Edis İlhan (Gece Yolcuları) ve Süreyya Birol Namoğlu (Gripin) hakkında yapılan araştırmaya ilişkin Şöhretler Turizm Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'den bilgi ve belge talep edildiği ifade edilerek sanatçıların savcılıkça sanatçıların dinlenmesi talep edildi.

AYAĞA KALKMALARI KONUSUNDA UYARILDIĞI BELİRTİLDİ

Dilekçede, olay günü müşteki Şahin Şeker'in şüpheli Gaye A.'yı ve yanındaki kişiyi işletmede kasanın başında lakayt bir şekilde otururken görünce müşterilere saygılı olması ve müşteki Şeker içeri girdiğince ayağa kalkmaları konusunda uyardığı ve işletmenin üst katına giderken küfür ettiklerini duyduğu ve tekrar yanlarına dönerek ne dediklerini sorduğu, şüphelinin inkar ettiği, tansiyon ve şeker hastası olan Şeker'in öfke patlaması yaşadığı belirtildi.

3 MİLYON 500 BİN LİRA ÖDENMESİ TALEBİNDE BULUNDUKLARI İDDİASI YER ALDI

Şüpheli Münir A.'nın güvenlik kamerası görüntülerini basına sızdırmama konusunda şantaj ile para istediğinin belirtildiği dilekçede, olaydan 40 gün sonra müşteki Doğan Şeker, şüpheli Münir A., sanık Nihat Y., avukat Çağdaş Çelik ve avukat Ali Cem Alıcı'nın bir toplantıya katıldığı ve toplantıda görüntülerin iade edilmesi için 3 milyon 500 bin lira ödenmesi talebinde bulundukları kaydedildi.

ADLİ KONTROL TALEP EDİLDİ

Dilekçede şüpheliler Münir A. ve Gaye A.'nın 'şantaj' suçundan cezalandırılması ve yurtdışına kaçma ihtimallerine karşın haklarında adli kontrol hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Görüntü Dökümü:

-ARŞİV

12.02.2020 - 17.27 Haber Kodu : 200212220

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8- ATLASGLOBAL UÇUŞLARINI DURDURDU

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - ATLASGLOBAL Havayolları, uçuşlarını durdurdu.

26 Kasım'da uçuşlarını askıya alan Atlasglobal 21 Aralık 2019 tarihinde Antalya, Londra, Bağdat, Tel-Aviv, Tahran ve Amsterdam seferleriyle yeniden uçuşlara başlamıştı. Şirket, uçuşlarını durdurma kararı aldı. Atlasglobal karar sonrası son uçuşunu bugün İstanbul-Bağdat seferi ile gerçekleştirdi. Şirket yetkilileri bütün çalışanlarını Florya'daki Genel Müdürlük binasına davet etiği öğrenildi.