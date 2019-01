Dha İstanbul Bülteni - 3

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 8 yıldır aranan siber dolandırıcılık, hırsızlık gibi çeşitli suçlar ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda 'Hayalet' lakabını kullanan 43 yaşındaki şüpheli Ceyhun Tayar'ın kaldığı yeri belirleyerek operasyon yaptı. Şüpheli Ceyhun Tayar'ın Esenyurt'ta bulunan bir rezidansta yaşadığını belirleyen ekipler, 8 Ocak'ta yaptığı baskında Tayar'ı gözaltına aldı.



117 SUÇTAN ARANIYORDU



Ceyhun Tayar'ın yapılan geniş çaplı sorgulamasında 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması sebebiyle dolandırıcılık', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hırsızlık', 'Görevli memura mukavemet', 'Mala zarar verme', 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından toplam 117 arama kaydı ve bazı suçlardan ise kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.



TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNEDİRLDİ



Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri 11 Ocak'ta tamamlanan Tayar, Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ceyhun Tayar çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



2- ATATÜRK HAVALİMANI'NDA PİLOTLARA ALKOL TESTİ



İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, - SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin 2018 yılı sonunda yayımlanan SHGM iç prosedürü kapsamında ilk test Atatürk Havalimanı'nda pilotlara gerçekleştirildi.



SHGM denetçileri tarafından 9 Ocak tarihinde ilk olarak Atatürk Havalimanı'nda yapılan Alkol Tarama Testleri, daha sonraki süreçlerde tüm havalimanlarında uygulanacak. Konuyla ilgili olarak SHGM yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:



"2018 yılı sonunda yayımlanan Havacılık Personeli Alkol ve Psikoaktif Madde Kontrollerine İlişkin Prosedür ile sadece pilotlara değil aynı zamanda diğer uçucu ekip üyeleri ve teknisyenlere de uygulanabilecek. Bu prosedür kapsamında 2 Ocak 2019 tarihinde yayımlanan Alkol Tarama Testi Prosedürü çerçevesinde de ilk tarama testleri SHGM SAFA Ramp Denetçileri tarafından Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirdi"



ALKOLLÜ OLAN PİLOTLARIN LİSANSLARI ASKIYA ALINACAK



Alkol Tarama Testleri, ticari hava taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış işletmelerde görev yapan uçuş ve kabin ekiplerinin alkol taramasından geçirileceği belirtilerken, açıklama şöyle devam etti: "Denetimler uçuş görev süresi öncesi, uçuş görev süresince veya uçuş görev süresi sonundan itibaren en geç bir saat içinde yapılacak. Uluslararası ve ulusal mevzuata göre ticari taşıma işletmelerinde görev yapan personelin kandaki alkol düzeyi 0,20 promil ile kısıtlanmış olup, bu limitin üzerinde test sonucu tespit edilen uçucu personelin görevine devam etmesi durdurularak, lisansına bağlı hakların kullanımı askıya alınıyor. Mevzuata göre, pozitif test sonuçları ile ilgili belirlenen sürede kan numunesinin verilerek doğrulanması ve yolcu mağduriyeti oluşmaması için en kısa sürede ekip değişimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekiyor"



3- METEOROLOJİDEN KAR VE FIRTINA UYARISI



İstanbul DHA



Meteoroloji, fırtına ve kar uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kar uyarısında şöyle denildi:



"Yarın öğle saatlerinden itibaren; Batı Karadeniz'in iç kesimleri (Bolu, Düzce, Kastamonu, Karabük ile Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri), Marmara'nın doğusu (Bilecik, Balıkesir'in doğusu ile Sakarya, Bursa illerinin yüksekleri) ile Afyon, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ile Ankara'nın kuzey ilçelerinde kuvvetli (10-20 cm), Batı Karadeniz'in yükseklerinde yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"



DENİZLERDE FIRTINA BEKLENİYOR



Meteorolojiden yapılan ikinci uyarı ise fırtınaya yönelik oldu.



Denizlerde fırtınanın etkili olacağı belirtilen açıklama ise şu şekilde:



-Akdeniz'de rüzgarın Salı günü sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, gece saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75- 90 km/sa) kuvvetli fırtına, zaman zaman 10 kuvvetinde (105 km/sa) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın perşembe günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.



-Kuzey Ege'de rüzgarın Salı günü sabah saatleri ile Çarşamba sabah ilk saatleri arasında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



-Güney Ege'de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



-Marmara Denizi'nde rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



-Batı Karadeniz'de rüzgarın Salı günü öğle saatleri ile Çarşamba günü ilk saatler arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



-Doğu Karadeniz'de rüzgarın Çarşamba günü ilk saatler ile öğle saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.



Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.



4- İKİ BACANAK ARASINDA KAVGA: ATEŞ EDİNCE ARAYA GİREN OĞLUNU VURDU



Ersan SAN/ İSTANBUL DHA



Avcılar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle iki bacanak arasında kavga çıktı. Taraflardan birisi, silahına davranınca araya giren oğlunu elinden vurdu. Hafif şekilde yaralanan genç ile darp edilen diğer bacanak, hastaneye kaldırılırken şüpheli her yerde aranıyor.



Olay, saat 15.30 sıralarında Deniz Köşkler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki bacanak arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Aile bireyleri, araya girerek büyüyen kavgayı ayırmak istedi. Bu sırada şüpheli, yanında bulunan silahı bacanağına doğrulttu. Şüphelinin oğlu ise, araya girdi. Bir anda patlayan silahla şüpheli, oğlunu elinden hafif şekilde yaraladı. Haber verilmesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şüpheli, bacanağını yumruklayarak yaraladıktan sonra kaçtı.



Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ve asayiş büro ekipleri konuyla ilgili incelemeye başladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yakında bulunan bir hastaneye kaldırılırken, kaçan şüpheli ise aranıyor.



5- METİN ŞENTÜRK: 31 MART ENGELLERİN KALDIRILMASI İÇİN MİLAT OLSUN



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL,



Engelliler Birliği ve Dünya Engelliler Vakfı Başkanı, görme engelli şarkıcı Metin Şentürk, "7-17 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası" etkinlikleri kapsamında Avcılar'daki engelli parkurunda AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte yürüdü. Gözlerini bağlayarak yürüyen Ulusoy'a destek veren Şentürk, "31 Mart seçimleri milat olsun" dedi ve seçilecek bütün belediye başkanlarından yollardaki engelleri kaldırmasını istedi.



Metin Şentürk, AK Parti Avcılar İlçe Başkanı Yaşar Karaarslan ve AK Parti'nin Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy ile birlikte 'Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' etkinliğine katıldı. Şentürk, gözlerini kapatan başkan adayı Ulusoy ile birlikte Avcılar Belediyesi Havuz Meydanı'ndan Marmara Caddesi'nin başlangıç noktasına kadar hazırlanan engelli parkurunda yürüdü. Görme engellilerin de katıldığı yürüyüşten önce Şentürk'ün yanına gelen bir kişi, "Ben senin hakkında 'Görüyor ama numara yapıyor' dedim. Günaha girdim. Onu mutlaka görüp helallik isteyeceğim demiştim. Hakkını bana helal et" dedi. Şentürk bunun üzerine kahkaha atarak, "Bazen numara yapıyorum. Hakkım helal olsun" diyerek bu kişiye sarıldı.



Metin Şentürk, "İbrahim Ulusoy'u desteklemek için buradayım. Böyle bir ülkede yaşamak herkese nasip olmaz. Engelliler için, daha güzel olması için engelliler için yasalar değil, yüreklerini de ortaya koymaları gerekir. Bu ülkede 31 Mart'ta yerel yöneticilerden isteğimiz olsun gözü kapalı bile yaşanabilsin. Ben şarkılarımı söylüyorum. Belediye başkanlığı bana göre değil. 450 kuruluşun üye olduğu bir vakıf yönetiyorum. Ama seçimlerde yeniden düşünürüm bir şeyler yapmayı. 31 Mart seçimlerini tüm engelliler için milat kabul ederek yüreklerini ortaya koyarak yürümelerini rica ediyorum" dedi.



Dr. İbrahim Ulusoy da "Avcılar bir marka kent olacak. Hizmet her kesime götürülecek" dedi. Şentürk ve katılanlar, etkinliğin sonunda "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollardaö şarkısını birlikte söylediler.



