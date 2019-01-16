Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturması : 33 Gözaltı Kararı

Dha İstanbul - Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturması : 33 Gözaltı Kararı

27 dakika önce

Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Dha İstanbul - Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturması : 33 Gözaltı Kararı, System.String[]
Haber: Özden ATİK - İstanbul DHA - İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada aralarında muvazzaf askerlerin bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturmada kapsamında 6'sı muvazzaf 21 asker ile örgüt içinde "imam" olarak adlandırılan ve aralarında 3 polis memuru, araştırma görevlisi, infaz koruma memuru,  BDDK uzmanı ve 3'ü öğretmenin bulunduğu 12 kişi hakkında yakalama ve gözaltı talimatı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul ve 19 farklı ilde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Operasyon görüntüleri

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 09:16 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu İstanbul Havalimanı'na Büyük Taşınma 3 Mart'tan Sonra Başlayacak

İstanbul'da Binlerce Uber Aracı Otoparklarda Çürüyor İstanbul'da Başlayan Kar Yağışı Sonrası Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 09:43:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dha İstanbul - Fetö'nün TSK Yapılanması Soruşturması : 33 Gözaltı Kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]