Dha Yurt Bülteni -11

Samsun'da, 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması düzenlenen törenle başladı. Törene katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek "Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor" dedi.



Samsun'da düzenlenen 13'üncü Uluslararası Milli Eğitim Bakanlığı Robot Yarışması başladı. Yarışmada, Tunus, Gürcistan, Ukrayna, Lübnan, Bangladeş, Bosna Hersek, Gambiya, İran, Zambiya, KKTC, Pakistan, Yemen, Kazakistan, Cezayir, Romanya, Turks ve Caicos Adaları ve Türkiye de dahil olmak üzere 17 ülke, 878 kurumdan 5 bin 999 yarışmacıya ait 3 bin 848 robot katıldı. Yarışmanın bu yıl ki teması 'Yapay Zeka Uygulamaları' olarak belirlendi. Yarışmanın temalı, çizgi izleyen, hızlı çizgi izleyen, sumo, mini sumo, robotino, insansız hava aracı, insansı robotlar, endüstriyel robotik kol, tasarla-çalıştır, yumurta toplama ve serbest proje olmak üzere toplam 12 kategoriden oluştuğu belirtildi.



TOPLAM 216 BİN TL ÖDÜL VERİLECEK



12 Nisan'da tamamlanacak yarışmada dereceye giren ekiplere Milli Eğitim Bakanlığı tarafından birer dizüstü bilgisayar, başarı belgesi, madalyon ve kupa verileceği ifade edildi. Ayrıca TÜBİTAK tarafından yarışma kategorilerinde birinci olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin 500'er lira, ikincilik ödülüne layık görülen öğrenci ve danışman öğretmene kişi başı 2 bin'er lira, kategorilerinde üçüncü olan yarışmacı ve danışman öğretmene kişi başı bin 500'er lira ödül verileceği belirtildi. 12 kategoride toplam ödül miktarının 216 bin lira olduğu ifade edildi. Yarışmayı kurallara uygun olarak yönetmek için üniversitelerin robot kulüplerinden 67 öğrencinin hakemlik yapacağı, TÜBİTAK tarafından belirlenen 5 jüri üyesinin ise anlaşmazlıkları karara bağlayacağı kaydedildi.



Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışmanın açılış programına Samsun'a gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



BAKAN SELÇUK 'YAPAY ZEKAYA' DİKKAT ÇEKTİ



Törende konuşan Bakan Selçuk, yapay zekanın sürekli konuşulan bir konu olduğunu belirterek "Burada öne çıkan ülkelerin dünyada söz sahibi olacağı çok net olarak görülüyor. Bu güne kadar benim tecrübelerim şunu gösteriyor eğer gençlere imzan sağlanırsa belirli bir atmosfer oluşturulursa, son derece verimli başarılı işler projeler çıkarıyorlar. Her zaman vizyon sahibi bir gençlik görüyor olmak bizi ayrıca mutlu ediyor. 2023 eğitim vizyonu çalışmalarımızla bu anlamda yapay zekanın da desteğiyle bütün sektörlerimizle bağlantılı olarak daha fazla büyüyecektir, gelişecektir diye umut ediyorum ve bunlarda gençlerin de imzasının olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Türkiye'de robot teknolojisi her geçen gün gelişiyor, büyüyor. Dünya çapında ödüllerimiz var bunu da gururla izliyorum. Bu salondaki arkadaşlarımızdan gençlerden bir ödül bekliyorum dünya çapında. Robot teknolojinin Nobel'i olan ödülü almayı kendisine hedef olarak koyan gençlerimize her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.



Uyuyan babasını tüfekle öldürdüğünü itiraf etti



Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde başından av tüfeğiyle vurularak öldürülen İsa Y.'nin (65) gözaltına alınan oğlu Musa Y. (40) adliyeye sevk edildi. Jandarmada cinayeti itiraf eden ancak nedenini söylemeyen Musa Y., babası uyurken tüfekle başına ateş ettiğini, ardından tüfeği parçalayıp, boş bir eve attığını anlattı.



Olay, dün öğle saatlerinde İsa Y.'nin Yumruca köyündeki evinin ikinci katında meydana geldi. Ailesi, odasına girdiği İsa Y.'yi tüfekle başından vurulmuş halde buldu. Haber verilmesi üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen İsa Y.'nin cenazesi Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu. Jandarmanın odada yaptığı incelemede silah bulunmazken, başına tüfekle bir el ateş edildiği değerlendirilen İsa Y.'nin 4 çocuğundan en büyüğü olan Musa Y., gözaltına alındı.



Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Musa Y., jandarmadaki ifadesinde olayı itiraf ederken, nedeniyle ilgili bir şey söylemedi. Ailenin diğer üyelerinin evde olmadığı sırada iki katlı evin üst katında babasının uyuduğunu, alt katta da kendisinin kaldığını anlatan Musa Y., gece yarısı tüfeği alarak yukarı çıktığını, babası uyuduğu sırada başına arkadan ateş ettiğini söyledi. Musa Y., daha sonra tüfeği parçalayıp çuvala koyduktan sonra köyde kullanılmayan bir samanlığa, boş kovanı da çöp konteynerine attığını söyledi. Jandarma ağzı bağlı çuvaldaki tüfeği ve çöp konteynerindeki boş kovanı buldu. Musa Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Edirne'de 1,3 ton 'skunk', 2,4 ton kaçak benzin ele geçirildi



Edirne'nin Enez ilçesinde jandarma, iki aracın bulunduğu bölgede yaptığı aramada deniz yoluyla Yunanistan'dan getirildiği tahmin edilen 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirdi. Olayla ilgili sürücüler C.Ü. (39) ve E.M. (31) gözaltına alındı.



Edirne İl Jandarma ekipleri, ilçeye bağlı Karaincirli köyünde durumundan şüphelendikleri C.Ü. ve E.M. yönetimindeki araçları durdurdu. Jandarma ekipleri araçların durdurulduğu bölgede yaptığı aramada 115 çuval içerisinde 1 ton 300 kilo skunk uyuşturucu maddesi ile 48 bidon içerisinde 2 bin 400 litre kaçak benzin ele geçirildi.



Şüphelilerin, yasa dışı olarak deniz yoluyla Yunanistan'dan getirilen uyuşturucu ve benzini, araçlarıyla İstanbul'a götüreceği belirlendi. Uyuşturucu ve benzine el konulurken, araç sürücüleri C.Ü. ve E.M. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



BM'nin İdlib'e insani yardımları devam ediyor



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Birleşmiş Milletler'e (BM) ait lojistik depolarından Suriye'nin İdlib kentine insani yardımlar devam ediyor.



Reyhanlı ilçesinde bulunan BM'ye ait lojistik depolarından 23 TIR'a yüklenen insani yardım malzemeleri jandarma ve BM görevlilerinin eşliğinde Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Gümrük alanına giren TIR'lar daha sonra yapılan işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. BM'nin TIR'larında bulunan insani yardım malzemeleri İdlib kenti ve kırsalında yaşayan sivillere dağıtılacak.



Burdur'da Polis Haftası etkinlikleri



Burdur'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıldönümünü törenle kutlandı.



Burdur Emniyet Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve polis memurları katıldı. Emniyet Müdürü Arif Çankal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Çankal, Türk polis teşkilatının suç ve suçluyla mücadele için 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını, devletin çelik bileği ve güvenliğin teminatı olduğunu belirtti.



Programa daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü giriş katındaki kokteylle devam etti. Kokteyle; Vali Hasan Şıldak, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Balkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar, Baro Başkanı Ramazan Gedik ile emniyet mensupları katıldı. Tören, Vali Şıldak ve Emniyet Müdürü Çankal polis üniforması giymiş özel öğrencilerle 174'üncü yıl pastasını kesmesiyle sona erdi.



Şanlıurfa'nın işgalden kurtuluş filmi beğeni topladı



ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti İl Başkanlığınca hazırlanan tanıtım filmi beğeni rekoru kırdı. Kurtuluş Savaşı sırasında kenti işgal etmek isteyen Fransızlara karşı halkıyla topyekun direniş göstererek 11 Nisan'da kurtuluşu ilan eden ve TBMM tarafından "Şanlı" unvanı verilen Urfa'da, 99 yıldır bu tarih "gurur günü" anlatıldığı film izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.



Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde AK Parti İl Başkanlığınca Kurtuluş savaşı esnasında Şanlıurfalıların birlik ve beraberlik içerisinde, savaş ve zaferini anlatan kısa bir tanıtım filmi yapıldı. Senaryosunun Kadir Yeşil'in yazdığı 2 dakika 20 saniyelik filmde kenti kuşatan Fransızlar, göğsünde Türk bayrağını taşıyan yaşlı bir vatandaşa pusu kurup arkadan vurulma anını sahneledi. Filmde vurulan yaşlı adam, ölmeden önce sokakta gördüğü bir gence kanlı göğsünden çıkardığı Türk bayrağını teslim ederek, "Evlat biz bu şehri birlikte kazandık. Sizlerde birlikte yaşayınö mesajını verdikten sonra hayatını kaybediyor. Duygu dolu anların yaşanmasına neden olan filmin sonunda açıklamada bulunan AK Parti İl Başkanı Bahattin Yıldız, 99 yıl önce bu şehrin destanını yazmak için canları siper eden ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla anmak için bu çalışmayı hazırladıklarını ifade ederek, "99 yıl önce şanlı ve destansı bir mücadeleyle bağımsızlığını kimsenin egemenliği altına bırakmayan Şanlıurfalı hemşehrilerim için 11 Nisan, tarih sayfalarında kahramanlık destanı olarak yerini almıştır. Biz, bu şanlı ecdadın nesli olarak, Şanlıurfa'ya hizmet etmekten dolayı büyük bir mutluluk ve onur duyuyoruz. Tüm bu çerçevede tüm hemşehrilemizin Kurtuluş yıldönümünü kutluyor, dosta güven düşmana korku salan birlikteliğimizin her daim sürmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.



Sosyal medyada paylaşılan kurtuluş filmi kısa sürede büyük beğeni gördü.



