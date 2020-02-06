DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluşturuldu

SİİRT'te ikna yöntemiyle teslim olan PKK'lı 2 kadın, aileleriyle buluşturuldu.

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'lıların teslim olmalarını sağlamaya yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, 2014-2015 yıllarından bu yana terör örgütü PKK'da silahlı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 2 kadının teslim olmaları sağlandı. PKK'lı kadınlar, Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'nde aileleriyle buluşturuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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PKK'lı teröristlerin getirilmesi

Emniyette bulunan aileler

Ailelerin buluşması

Genel ve detay

Haber- Kamera: Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT

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Vincin kolu kırıldı; beton bloklar kamyonun üzerine düştü (2)

OLAY ANINI ANLATTILAR

Olay yerindeki binanın görevlisi Ahmet Şimşek, olay anını anlattı. Büyük bir gürültü ve çatırtı sesi üzerine arkalarını döndüğünü anlatan Şimşek, "Arkamızı döndüğümüzde vincin kolu kopmuştu. Ölen ve yaralının olmadığını duyduk. Bu bizi sevindirdi. Öyle büyük sarsıntı olunca çevrede herkes oraya yığıldı. Polisler ve diğer ekipler geldi. Kimsenin burnunun kanamaması sevindirici" diye konuştu. Bir kafeteryada çalışan Kemal Örsoğlu ise "Bir gürültü duyduk. Ortalık toz toprak oldu. Üstgeçit çalışması sırasında vincin kolu kırılmış. Daha sonra polis ve ekipler geldi. Maddi hasar meydana gelmiş. Kimsenin yaralanmaması sevindirici" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Devrilen vincin kuşbakışı görüntüsü

-Kırılan beton blokların görüntüsü

-Yol çalışmasından genel görüntü

-Yoldan kırılan vince PAN

-RÖP 1: Ahmet Şimşek

-İnşaatta çalışan işçilerden ve vinçten görüntü

-RÖP 2: Kemal Örsoğlu

HABER: Bülent TATOĞULLARI- KAMERA: Süleyman EKİN/ANTALYA,

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Kayan yolcu otobüsü, uçurumun kenarında durdu

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesi yakınlarında, yolcu otobüsü kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kayıp uçurum kenarında durdu. Yolcular, büyük korku yaşadı.

Gelendost ve Yalvaç ilçelerinde öğleden sonra başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Eğirdir, Gelendost ve Yalvaç yolunda ulaşımda aksamalar meydana geldi. Yalvaç'a bağlı Yağcılar mevkisinde de yolcu otobüsü, zeminin kaygan olması nedeniyle sürücünün kontrolünden çıktı. Uçurumun kenarında duran otobüsteki yolcular büyük korku yaşadı. Hızla tahliye edilen otobüsün bulunduğu yerden kurtarılması için yoldan geçenler seferber oldu. Diğer yandan Eğirdir-Gelendost yolunda kar yağışı kazaya neden oldu. Polis ve jandarma ekipleri, geçişlere kontrollü izin verirken, kış lastiği ve zinciri olmayan sürücülere geçiş izni verilmedi. Karayolları ekipleri tarafından yolda kar temizleme çalışmaları başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Otobüsten görüntü (Vatandaş cep telefonu)

HABER: Ali ÇEVİKBAŞ- KAMERA: ISPARTA,

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Iğdır'da gençlerin bıçaklı kavgası: 4 yaralı

IĞDIR'da, gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada, 4 kişi yaralandı. Söğütlü Mahallesi İrfan Caddesi üzerinde, gençler arasında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Eser Koç, Gökhan Sisko, Ramazan Sisko ve Ömer Sisko, çeşitli yerlerinden bıçaklanarak, yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Iğdır Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı. Kavganın ardından olay yerinde toplanan kalabalık ise polis ekiplerince güçlükle dağıtıldı. Polis, gençlerin kavgasının nedenini belirlemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ambulansın gelişi

-Sağlık ekiplerinin bıçakla yaralananlara müdahale etmesi

-Bıçakla yaralanların ambulansa konuşması

-Olay yerinden detay

-Toplanan kalabalık

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

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Çaldıkları motosikleti satmak isterken yakalandılar

ADIYAMAN'da, çaldıkları motosikleti satmak isteyen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin motosikleti satmaya çalıştığı anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Siteler Mahallesi'nde lokanta işleten Sait Sağlam'a ait plakasız motosiklet, iş yerinin önünden çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarından şüphelilerin P.K. ve Suriye uyruklu Ö.M. olduğunu belirledi. Şüphelileri yakalamak için çevrede araştırma başlatan ekipler, ikiliyi Kireçhane Caddesi'nde çalıntı motosikleti satmaya çalışırken gördü. Polisi fark edince kaçmaya çalışan P.K. ve Ö.M. yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.

Şüphelilerin motosikleti satmaya çalıştıkları ve kaçmaya çalıştıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan P.K. ve Ö.M. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Şüpheliler gözaltına alınması

Çalınan motosiklet

Polisin inceleme yapması

Güvenlik kamerası kayıtları

Sait Sağlam ile röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN

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Akhisarlı çocuklar deprem sonrası boyama etkinliği ile moral buldu

MANİSA'nın, geçen 22 Ocak'ta 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında çok sayıda artçı sarsıntının yaşandığı Akhisar ilçesinde, çocukların üzerindeki stresi azaltmak ve eğlenceli vakit geçirerek kişisel gelişimlerine katkıda bulunmalarını sağlamak için boyama etkinliği düzenlendi. Çocuklar etkinlikteyken ebeveynlerine de psikolojik danışmanlar tarafından deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler verildi.

Akhisar'da, 5.4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle kokudan evlerine giremeyen vatandaşlara destekler sürüyor. Daha önce depremden etkilenen çocuklar için uzman psikolojik danışmanlar eşliğinde sinema etkinliği düzenleyen Akhisar Belediyesi şimdide 'Çocuklarımızın Gözünden Türk Bayrağı' adı altında boyama etkinliği gerçekleştirdi. Akhisar Belediyesi Gölet Büyük Salonu'ndaki etkinlikle depremin çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirilmesi ve onlara konuşacak başka konular sunulmasının hedeflendiği bildirildi.

EBEVENLERE PSİKOLOJİK DANISMAN DESTEĞİ

Gönüllü Psikolog Feyza Nur Adagülü çocuklar boyama etkinliği yaparken, ebeveynlerine de deprem esnasında ve sonrasında çocuklara nasıl davranılması konusunda bilgiler verdi. Psikolog Adagülü, bu süreçle nasıl başa çıkılabileceği ve davranış bozukluklarının nasıl azaltılabileceği konusunda ailelere bilgilendirip, uyarılarda bulundu.

CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu , depremin etkilerinin halen sürdüğünü, psikolojik olarak zor bir süreçten geçildiğini hatırlatıp, "Bizler yetişkin olarak zor zamanlar geçirirken, depremin çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirmek için kollarımızı sıvadık. Çocuklarımızın biraz olsun morallerini yükseltmek, eğitimlerine katkıda bulunarak kişisel becerilerini geliştirmek ve güzel bir gün geçirmelerine olanak tanımak için Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ndeki ekiplerimiz ile birlikte etkinlik düzenledik. Yüz boyama, resim yapma etkinliklerini yapan çocuklarımız anneleri, babaları ve büyükleri ile birlikte gelerek hoşça vakit geçirdiler. Burada ayrıca psikolog bir arkadaşımız var. Özellikle çocuklarımıza ve ailelerine çeşitli tavsiyelerde bulunarak onlarla konuşuyor. Çocuklarımız, bu deprem sürecini inşallah atlatacak. Bizler de en az hasarla atlatmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir kez daha tüm halkımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

ÇOCUKLAR İÇİN ETKİNLİKLER SÜRECEK

Öte yandan Akhisar Belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikler, 8 Şubat Cumartesi günü kırsal mahallerde yaşayan çocukların basketbol müsabakasına katılmaları sağlanarak, 9 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Gölet Büyük Salon ve Zeynelzade Çocuk Kütüphanesi'nde de masal atölyesi etkinliği düzenlenerek süreceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Boyama etkinliğinden görüntü

-Boyama etkinliğine katılan çocuklarla röp.

-Gönüllü Psikolog Feyza Nur Adagülü ile röp.

-CHP'li Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile röp.

-Çocukları boyama etkinliğindeyken psikolojik danışmanlık desteği vedrilen velilerle röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),

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Elmalı'da kar yağışı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesinde kar yağışı etkisini gösterdi.

Elmalı'da dün etkili olan şiddetli rüzgar ve yağmur yerini, kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Elmalı- Antalya karayolu beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları ekipleri yolda kar temizleme çalışmaları başlatırken, yolun açık olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Karayolundan görüntü

-Kar yağışından detay

-Kar küreyen kamyon detay

-İlçe merkezinde kar yağışı

HABER- KAMERA: Mehmet AKIN/ELMALI,