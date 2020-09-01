DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika

Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü (2)

'ÖNCEKİ SALDIRIYLA BAĞLANTILI' İDDİASI

Hakkkı Aygün'ün cenazesi, adli tıptaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan akrabası Bayram Tıraş, Aygün'ün iki yıl önce meydana gelen kavgada bir kişi tarafından ayağından vurulduğunu belirterek, bununla ilgili şüphelinin bir süre kaldığı cezaevinden geçen yıl tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını söyledi. Tıraş, Aygün'ü öldüren kişinin önceki saldırıyı gerçekleştiren kişi tarafından azmettirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Bu çocuk, yeğenimizi arayarak 'Seni vuran beni dövdü, karakola gidip şikayetçi olacağım' demiş. Önce karakola gitmişler, şikayetçi olmuş. Sonra otomobilden inerken yeğenim buna yemek yemesi için 100 lira vermiş. O da araçtan inince dönerek, üç el ateş ediyor. Gençlerin bu yaşta ölmesi, yazık günah." Hakkı Aygün 'ün cenazesi, Kırcami'deki mezarlıkta öğle vakti toprağa verildi. 2 YIL ÖNCEKİ SALDIRIHakkı Aygün'ün silahla yaralandığı ilk olay, 24 Mart 2018 günü saat 02.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Eski Lara Yolu'ndaki bir kafenin bahçesinde meydana geldi. Yavuz T., iddiaya göre, husumetli olduğu yağlı güreş sporcuları Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı ile konuşmak için kafeye gitti. Kafe bahçesinde konuşmaya başlayan taraflar arasında kavga çıktı. Olayın büyümesi üzerine Yavuz T., üzerinde taşıdığı tabancayla Hakkı Aygün ve Mehmet Ali Avcı'ya ateş etti. Çeşitli yerlerinden yaralanan güreşçiler, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra götürüldükleri hastanelerde tedaviye alındı. Olaydan sonra gözaltına alınan Yavuz T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hakkı Aygün ile Mehmet Ali Avcı'yı kafede tabancayla vuran Yavuz Tayfur, olaydan bir ay sonra ise adli kontrol şartıyla tahliye oldu.'BENİ PARÇA PARÇA KESSELER BU KADAR ACIMAZ'Yeğeni Hakkı Aygün'ün öldürülmesiyle ilgili açıklama yapan amcası Mehmet Avcıoğlu, içinin yandığını söyledi. Cinayetin, 2 yıl önce yaşanan silahla yaralama olayıyla bağlantılı olduğunu söyleyen Mehmet Avcıoğlu, "Yeğenime, 2 yıl önce kendisini silahla yaralayan Yavuz T.'den davacı olduklarını belirterek, güven kazanıp, yanına yaklaşmışlar. Cinayet zanlısı U.Ç.S., dün karnının aç olduğunu söyleyince Hakkı karnını doyurup, kendisine para vermiş. Otomobilden inince tabanca çekip Hakkı'yı vurmuş. Böyle vicdansızlık olur mu. 2 metre boyunda 130 kilo ağırlığında bir adam bu başpehlivan. Kolay yetişmiyor. Her yerimi parça parça kesseler, bu kadar acımazdı. Çok yazık" diye konuştu.

Diğer yandan cinayetin ardından teslim olduktan sonra poliste ifade verme işlemi tamamlanan U.Ç.S., adliyeye sevk edildi.