Dha yurt bülteni - 5

Öğrenci servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı (3)

YARALI SAYISI 22'YE ÇIKTI

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, liseli öğrencilerini taşıyan servis minibüsüyle kamyonun çarpıştığı kazada yaralı sayısı 22'ye yükseldi. Yaralananların isimleri şöyle: öğrenciler Uğur Kara, Çalhan Özüdoğru, Nesrin Korkmaz, Şahin Utku Gören, Ayşe Korkut, Emre Can Evevciler, Sıla Kaba, Gülçin Akıner, Kağan Can, Asya Çetin, İrem İpek Aydın, Mestan Metehan Doğrucan, Efekan Akgün, Osman Talha Kargın, Şevval Dikmentepe, Beyza Minna Gülgün, Berfin Şahin, Osman Çığan, Gökhan Güçlü ve Selami Gümüş ile sürücüler Cumhur Karataş ve Şeref Akkaya.

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

KAZA ANI GÖRÜNTÜLERİ GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Ercan KAYLI- Cavit AKGÜN/ DALAMAN (Muğla),

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'Sonumun Emine Bulut gibi olmasını istemiyorum'

Bursa'da 3 yıllık eşi S.Y. (28) tarafından dövüldüğünü öne süren 1 çocuk annesi İrem Y. (27), darp raporu alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Kendisine tehdit mesajları yollayan eşine boşanma davası da açan İrem Y., "Sonumun Emine Bulut gibi olmasından korkuyorum. Şu anda uzaklaştırma kararımız var. O kişinin cezalandırılmasını kendim için değil, kızım ve diğer kadınlar için istiyorum" dedi.

Osmangazi ilçesinde yaşayan İrem Y., 2016 yılında evlendiği eşi S.Y., tarafından geçen günlerde dövüldü. Yüzünde, gözünde ve kollarında morluklar oluşan İrem Y., yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan İrem Y., eşi S.Y.'den şikayetçi oldu. Olayın ardından İrem Y., evi terk edip annesinin yanına yerleşti. Ancak eşi S.Y., bu kez de telefonla tehdit mesajları göndermeye başladı. İrem Y., Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunup, S.Y. hakkında uzaklaştırma kararı alarak boşanma davası da açtı.

'EVDE CIMBIZ YOK DİYE BENİ DÖVDÜ'

Eşi S.Y. ile 2016 yılında evlendiklerini belirten İrem Y., "Düğünden birkaç ay sonra bana şiddet, hakaret, küfür ve aşağılayıcı tavırlar sergilemeye başladı. Vücudumda bulunan dövmelerden dolayı bana hakaretler etti. Son 2 yıldır ise sürekli fiziki şiddete maruz kalıyorum. İlk yaşadığım şiddet olayında eşim benden cımbız istemişti, ancak evde cımbız olmadığını söyledim. Bu sebepten dolayı beni çocuğumun önünde dövdü. Ben onu affettim. Daha sonra sırf bana psikolojik baskı için çok sevdiğimiz kızımın saçlarını kazıdı, yine affettim. Her seferinde pişman olup, özür diliyordu. 3 gün boyunca alkol alıp, eve gelmediği oluyordu" dedi.

'SENİ ENGELLİ BIRAKIRIM'

Son olarak eşi S.Y. tarafından yine dövüldüğünü söyleyen İrem Y., "Kızım D.Y. (3), leğende oyuncak bebeğini yıkıyordu. Bu sırada leğen devrildi ve su yere döküldü. Kızım, parkede kayarak kapıya çarptı. Sesi duyan eşim odadan, 'Kızıma nasıl vurursun?' dedi. Ben de kapıya çarptığını ve vurmadığımı söyledim. Bunun üzerine beni dövdü. Annemi arayarak hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim. Darp raporu aldım ve daha sonra anneme yerleştim. Bana sürekli tehdit mesajları atıyor. Son olarak 'Seni engelli bırakırım' diye bir mesaj attı. Ben de şikayetçi olmaya karar verdim" diye konuştu.

'GIRTLAĞINI KESER, ÖMÜR BOYU BAŞINDA BEKLERİM'

Eşi S.Y.'nin psikolojik tedavi olması konusunda çok ısrar ettiğin belirten İrem Y., "Defalarca, aynı evin içinde yaşamaktan korktuğumu, tedavi görmesi gerektiğini söyledim. Sonumun Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut gibi olmasından korkuyorum. Bunu ona da söyledim. Bana, 'Ben o adam gibi değilim, gırtlağını keserim, ölene kadar başında beklerim' sözleriyle cevap verdi. Devlet büyüklerimizden caydırıcı cezalar verilmesini istiyorum. İnsanları döverek, söverek, öldürerek ceza alanlar birkaç yıl sonra dışarı çıkmasın. Ben bunu kendim için değil, kızım ve başka kadınlar için istiyorum. Bunca yıldır, evliliğimi kurtarmak için çok çabaladım" şeklinde konuştu.

'TUTUKLANMASIYLA GÜVEN ALTINDA OLACAK'

İrem Y.'nin sosyal medyadaki yardım çığlıklarına duyarsız kalmayan Avukat Ezgi Arslan Kiraz, genç kadının gönüllü olarak avukatlığını üstlendi. Hukuki süreci başlatan Avukat Kiraz, "İrem Hanım'a sosyal medya aracılığıyla ulaştık. Kendisinin halini görünce destek olmak için iletişime geçtik. Günden güne artan şiddet vakalarıyla ne yazık ki karşılaşıyoruz. Müvekkilim şiddet mağdurlarından sadece biri, bunlarla topyekun bir şekilde mücadele etmek gerekiyor. Ceza süreci işlemeye başladı. Bu kişinin tutuklanmasıyla birlikte, İrem Y. güven altında olacak. Daha sonrasında boşanma davası sürecini başlatacağız. İrem Hanım'ın çocuğunu almasını ve çocuğu için nafaka almasını sağlayacağız. Gereken tüm hukuki süreci takip edeceğiz" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Darp edilen kadından detaylar

-Yara izlerinden görüntüler

-Avukat ile birlikte detaylar

-Darp edilen kadın röportaj

-Avukat Ezgi Arslan Kiraz röportaj

-Darp edilmiş halinin fotoğrafları

-Detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı kaza yaptı: 3 yaralı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in danışmanının içinde bulunduğu otomobil, başka bir araca çarpıp takla attı. Kazada danışman Yusuf Yusuf Sahici, şoför ve bir belediye personeli yaralandı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, büyükşehir belediye başkanlarını daveti üzerine Ankara'ya gitmek için yola çıktı. Danışmanı Yusuf Sahıcı da (46) başka bir araçla Seçer'e eşlik etti. Sahici'nın içinde bulunduğu Mustafa Bereli (45) yönetimindeki 33 PKZ 35 plakalı otomobil, saat 10.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 35'ınci kilometresinde Adem Altınsoy (70) idaresindeki 68 EF 508 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Bereli idaresindeki otomobil, şarampole devrilip takla attı.

Kazada sürücü Bereli, danışman Sahici ile belediye personeli Zekeriya Özmüş (48) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de, danışmanı ve diğer personelinin durumlarının iyi olduğu öğrenmesi üzerine toplantıya katılmak için makam aracıyla yola devam etti.

Görüntü Dökümü

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Yaralıların hastaneye getirilmesi

kaza yerinden detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY-DHA

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Torunun cenazesini kucağında götürdü

Adana'da nefes borusuna kaçan mama nedeniyle boğularak yaşamını yitiren 3 aylık bebek Aykut Yılmaz, adli tıpta yapılan otopsinin ardından toprağa verilmek üzere gözü yaşlı dedesi

Temur Yılmaz'ın kucağında götürüldü.

Olay, Merkez Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre annesi bebeği Aykut Yılmaz'a mama yedirdikten sonra uyuttu. Bir süre sonra çocuğunun hareketsiz yattığını ve nefes almadığını gören annesi eşi Cihan Yılmaz'a haber verdi. Cihan Yılmaz, bebeği Aykut Yılmaz'ı alarak çevredeki özel bir hastaneye götürdü. Talihsiz bebek burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Doktorların ilk belirlemelere göre bebeğin nefes borusuna mama kaçarak nefesinin kesilmiş olabileceği ihtimali olduğu öğrenildi. 3 aylık bebek Aykut Yılmaz'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

OTOMOBİLLE GÖTÜRÜLDÜ

Hayatını kaybeden Aykut Yılmaz, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Torunu Aykut Yılmaz'ın cenazesini Adli Tıp Kurumu'ndan ceset torbası içinde kucağına alarak teslim alan dede Temur Yılmaz, gözyaşlarına boğuldu. Otomobile torununun cenazesini kucağına alarak binen Temur Yılmaz'ın görüntüsü yürek burktu. 3 aylık Aykut Yılmaz'ın cenazesi daha sonra Şambayadı Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Ölen bebeğin yakınları

-Bebeğin babasından detay

-Dedenin bebeği ceset torbasında kucağına alıp arabaya binmesi

-Dedenin ağlaması

-Ölen bebeğin yakınının konuşması

-Otomobilin gidişi

-Adli tıp kurumu ve morg tabelaları

SÜRE: 01'12" BOYUT: 134 MB

Haber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,