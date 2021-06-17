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Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler çıktı: Bu devlet buraya gelecek - Son Dakika

Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler çıktı: Bu devlet buraya gelecek

17.06.2021 10:36

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve avukatı, geçtiğimiz günlerde bir restoranda beyzbol sopalı kişilerin saldırısına uğradı. Olayda adı geçen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanırken, saldırı sonrası çekilen görüntüler ortaya çıktı. O anlarda Atabay'ın, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" diye bağırması dikkat çekiyor.

Aydın'ın Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, avukatı Nizamettin Bulut ile 14 Haziran'da akşam yemeğine gittiği Efeler Mahallesi'ndeki bir restoranda saldırıya uğradı. İddiaya göre, Atabay'ın yanına gelen kişi suratına yumruk attı, ardından ellerinde beyzbol sopaları bulunan 4 kişi daha saldırıda bulundu.

AVUKATI DA YARALANDI

Avukat Bulut da Atabay'ı korumak isterken yaralandı. Restoran yetkilisi ve çalışanlarının araya girmesi üzerine saldırganlar kaçtı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağırıldı. Başkan Atabay ve avukatı Bulut ilçedeki özel hastaneye gidip, baş, bel ve sırtlarına gelen darbelerle ilgili raporu aldı.

CHP'li Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

7 SALDIRGANDAN 3'Ü TUTUKLANDI

Olaya ilişkin restoranın güvenlik kamerası kayıtlarını ve görgü tanıklarının ifadelerini alan polis, şüphelilerin Fatih Ö. isimli kişi tarafından İzmir'den kiralandığı belirlenen 06 BKH 657 plakalı otomobil ile kaçtığını belirledi. Otomobil Söke'de durdurularak, içindeki 2 kişi gözaltına alındı, ayrıca olaya karıştıkları belirlenen 5 kişiyi de Didim'de yakaladı. Gözaltına alınan 7 şüpheliden mühürlenen otelin sahibi olduğu belirtilen müteahhit Ahmet Orak polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliye sevk edilen diğer 6 şüpheliden müteahhit Ahmet Orak'ın oğlu İhsan Orak, ağabeyi Mahmut Orak ve Yusuf Caner Özbek tutuklanırken, Fatih Ö. yurt dışı yasağı konulup, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Ali S. ile Bilal D., savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY SONRASI YAŞANANLAR KAMERALARA YANSIDI

Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın restorandaki olayın sonrasında koridorda güvenlik kamerası ve cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

CHP'li Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler ortaya çıktı: Bu devlet buraya gelecek

''BU DEVLET BURAYA GELECEK''

Görüntülerde, darp olayının ardından polislerin gelmesinden sonra Atabay'ın sinirli şekilde çevredekilere bağırdığı, bir kişinin üzerine yürüdüğü görüldü. Güçlükle sakinleştirilirken Başkan Atabay'ın, "Bu memlekette devlet var ya. Yok öyle, ben burada misafirim varken bana saldıracaklar. Bu devlet buraya gelecek" dediği duyuldu.

Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler çıktı: Bu devlet buraya gelecek

Ahmet Deniz Atabay, Nizamettin Bulut, Aydın, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Didim Belediye Başkanı'na saldırıda yeni görüntüler çıktı: Bu devlet buraya gelecek - Son Dakika


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