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Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik - Son Dakika

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik

02.12.2021 13:17
Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildikTÜRKİYE Büyük Millet Mecllisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun esas gündeminin sosyal ağların düzenlenmesi olduğunu belirterek, "Meclisimizin bütçeden sonraki en...

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik

TÜRKİYE Büyük Millet Mecllisi (TBMM) Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, komisyonun esas gündeminin sosyal ağların düzenlenmesi olduğunu belirterek, "Meclisimizin bütçeden sonraki en önemli gündemlerinden biri bu olacak. Geçen haftalarda bir vekilimizin hesabıyla ilgili sorun çıktı. Vekilin hesabını dahi herkesin seferber olmasına rağmen 48 saate yakın sürede geri alabildik" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Google ve Youtube Türkiye temsilcilerinin dinleneceği komisyonda konuşan Hüseyin Yayman, kişisel verilerin korunmasının dijital ağlar meselesinde en önemli gündemlerden biri olduğunu söyledi. Yayman, "Biz kişisel verilerimizin korunmasını istiyoruz. ve insanların bir metaya dönüşmesine kesinlikle karşıyız. Kişisel verilerin korunması ve dijital dünyanın yönetsel bir çerçeveye alınmasını ele almak lazım. İkinci konu ise temsilciliklerin açılması. Geçen haftalarda bir vekilimizin hesabıyla ilgili sorun çıktı. Vekilin hesabını dahi herkesin seferber olmasına rağmen 48 saate yakın sürede geri alabildik. Normal vatandaşımızı göz önüne aldığımızda bu vatandaşımızın ne kadar mağdur olduğunu, olacağını düşünün" ifadelerini kullandı.

'EN BÜYÜK UYUŞTURUCU SAĞLAYICI YERLERDEN BİRİ'Yayman, Türkiye'de sağdan sola, iktidardan muhalefete komisyonun esas gündeminin sosyal ağların düzenlenmesi olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Meclisimizin bütçeden sonraki en önemli gündemlerinden biri bu olacak. Dezenformasyon ile mücadele konusunu önemli olarak ele almaktayız. 81 vilayette hangi sosyal ağı kullanırsa kullansın vatandaş, bu konuda bir başı boşluk olduğunu işitmekteyiz, bu yönde şikayetler gelmektedir. Türkiye'de şu anda bunu TBMM çatısı altında söylemekten hicap duyarım ama en büyük uyuşturucu sağlayıcı yerlerden biri dijital ağlar. Beyaz kadın, insan ticareti pek çok konuda problem var. Bunların hukuksal ve yönetsel çerçeveye alınmasını ve bu konularda ciddi yaptırımlar alınmasını istiyoruz. Diğer taraftan küreselleşen kötücülük görüyoruz. Bunlar hem siyaset kurumunu hem demokrasiyi rehin alan gelişmelerdir. Dijital ağların yapıcı etkisini kenara bırakarak yıkıcı etkisini ön plana çıkmasıdır."'AŞI KARŞITI KAMPANYANIN MERKEZİ DİJİTAL AĞLAR OLDU'

Yayman, Covid-19 salgını süreciyle beraber dijital ağların yaygın şekilde kullanıldığını bildirerek, "Aşı karşıtı kampanyanın en büyük merkezinin dijital ağlara dönüşmüş olması, üzerinde durulması gereken husustur. TBMM olarak dijital ağların yıkıcı etkilerinin öne çıkmasını doğru bulmuyoruz. Türkiye'de 60 milyon sosyal ağ kullanıcısı vardır. Google ve YouTube yüzde 194,5 oranıyla Türkiye'de en çok kullanılan ağlar. Bu geleneksel yapıların hızla çözülmeye başlamasıyla birlikte dijital geleceğin başladığını ortaya koymaktadır. Biz de TBMM olarak dijital çağa uygun biçimde hem yasal hem hukuksal düzenlemelerin yapılmasının takipçisiyiz. Sosyal ağlar ifade özgürlüğünün önünü açan, siyasetin alanını genişleten bir işlev yüklenmesi gerekir" diye konuştu.

Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik

Dijital Mecralar Komisyonu, Hüseyin Yayman, Türkiye, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman: Vekilin hesabını dahi 48 saatte geri alabildik - Son Dakika
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