Dilek İmamoğlu'ndan Bodrum'a dayanışma ziyareti - Son Dakika

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'la birlikte Bodrum'da yangından etkilenen köyleri ziyaret etti.

31 Temmuz tarihinde Milas ilçesi Beyciler Mahallesi'nde başlayan ve Bodrum'a doğru ilerleyerek 15 bin hektar ormanlık alanın yok olmasına neden olan yangınlar kontrol altına alındı. Yangından etkilenen bölge halkı ise yaralarını Bodrum ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen dayanışma mesajları ve yardımlarla sarmaya çalışıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun öncülüğünde tekrardan hayata geçirilen İstanbul Vakfı'nın yardım TIR'ı da Bodrum Herodot Kültür Merkezi'ne ulaştı. Yardımlarını ekibiyle beraber getiren İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve belediye başkan yardımcıları tarafından karşılandı. İmamoğlu, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet aras şahsında tüm Bodrum'a geçmiş olsun dileklerini sundu. Başkan Aras, İstanbul Vakfı'nın desteklerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek yapılan çalışmalar ve yangın bölgelerinde gelinen son durum hakkında İmamoğlu'na bilgi verdi. Daha sonra İmamoğlu ve Başkan Aras, yardım kolilerinin araçtan indirilmesine yardımcı oldu. Gönüllülerle tek tek selamlaşıp emeklerinden dolayı teşekkür ederek moral verdi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Dilek İmamoğlu şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir tarafından başlayan yangınlarla maalesef çok üzücü günler yaşıyoruz. Çok büyük bir sınavdan geçiyor ülkemiz. Bugün 10'uncu gün, 9'uncu günün sonunda birçok yerdeki yangın kontrol altına alındı. Belki biz bu yangının çok yakınında olamadık ama ağaçların ve ormanların içindeki canlıların sessiz çığlıklarını çok uzaklardan içimizde hissettik. Yüreğimiz ağzımızda hissettik yangınları. Bazen çok öfkelendik, çok kızdık; bazen çok ağladık. Sevgili başkanlarımızın, çalışma arkadaşlarının ve destek olan tüm insanlar sayesinde 9'uncu günde bile olsa yangınlar kontrol altına alındı. Bugün çok mutlu ve huzurluyum. Allah bir daha böyle bir yangını bu ülkeye göstermesin."

Yangından etkilenen ilçeleri ziyaret eden Dilek İmamoğlu ve Başkan Ahmet Aras'a, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın eşi Fatoş Altay da eşlik etti. Mazıköy, Bayır ve Mumcular köyleri ziyaret edilerek, köylülere geçmiş olsun dilekleri iletildi. Soğutma ve iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alındı.

Köy ziyaretlerinde bir köylü kadın İmamoğlu ve Aras'ın yanına bastonuyla gelerek, "Evlerimizi kurtardık ama çocuklarımızın zeytinleri hep yandı" dedi. Başkan Aras, kadının sorunlarını çözecekleri sözünü verdi. Kadın Aras'a, "Seni televizyonda izliyoruz, akşama izliyoruz" dedi.

İmamoğlu, Aras ve Altay; köy ziyaretlerinde DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, konfederasyona bağlı sendikaların genel başkanları ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile karşılaştı. Yapılan sohbetlerde dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. - MUĞLA