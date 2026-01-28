Dilovası'nda Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde TIR, servis midibüsü ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında D-100 kara yolunun Tavşancıl Mahallesi geçişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden TIR, servis midibüsü ve kamyonet çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Ankara yönünde bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla trafik normal seyrine döndü. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.