Dilovası'ndaki Yangın İddianamesi Tamamlandı - Son Dakika
Güncel

Dilovası'ndaki Yangın İddianamesi Tamamlandı

09.02.2026 12:44
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili iddianameyi yeniden tamamladı.

(ANKARA) - Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Kocaeli Dilovası'nda bir fabrikada 8 Kasım 2025'te meydana gelen yangın nedeniyle 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili iddianamesini, belirlenen eksikliklerin ardından yeniden tamamladı.

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, 7 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin iddianameyi tamamlamış, Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunmuştu.

Gebze 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi, soruşturmadaki ciddi eksiklikler ve toplanmayan deliller nedeniyle dosyayı savcılığa iade etti.

Mahkeme, iddianamede, suçun aydınlatılmasına doğrudan etki edecek birçok delilin toplanmadığını tespit ederek, dijital materyallerin, HTS kayıtlarının ve bilirkişi incelemelerinin tamamlanmadığını, olası delil karartma iddialarına ilişkin tanık beyanlarının eksik olduğunu belirlemişti.

Mahkeme iade gerekçesinde ayrıca, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun "suçtan zarar gören" olarak gösterildiği iddianamede, SGK'nın hangi gerekçeyle ve hangi delillere dayanarak bu sıfatı taşıdığına dair açıklama yapılmadığını belirtmişti.

Eksiklerin giderilmeden dava açılamayacağına hükmeden mahkeme, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 174'üncü maddesi uyarınca iddianameyi iade ederek dosyayı Savcılığa gönderdi.

Başsavcılık, iade edilen iddianamedeki eksiklikleri tamamlayarak yeniden hazırladı.

97 sayfalık iddianamede, yine müşteki ve mağdur beyanları, şüphelilerin kolluk ve savcılık ifadeleri yer aldı. Ardından, Olay Yeri İnceleme Raporu'na, Bilirkişi Heyeti tarafından tanzim edilen 10 Kasım 2025 tarihli ön inceleme raporuna yer verildi.

"İddianamenin iadesine yapılan itirazın reddi nedenleri tamamlandı"

İddianamede, "Cumhuriyet Başsavcılığımızın iddianamenin iadesine konu olan işbu soruşturma sayılı dosyasında, iddianamenin iadesine yapılan itirazın reddi nedenleri tamamlanmış olup, delillerin takdiri mahkemenize ait olmak üzere; şüphelilerin yargılamasının mahkemenizce yapılarak eylemlerine uyan ve yukarıda belirtilen sevk maddeleri uyarınca teşdiden ayrı ayrı cezalandırılmalarına, şüpheliler İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal, Gökberk Güngör, Ali Osman Akat, Onay Yürüklü, Ömer Aktan ve Abdurrahman Bayat hakkında TCK'nın 53/1-2-3. maddeleri uyarınca güvenlik tedbirlerine hükmedilmesine, şüpheliler Ümit Çelik, Ünal Aslan, Seyfullah Çelik ve Muhammet Dayıoğlu hakkında TCK 53/6. maddesi uyarınca güvenlik tedbirine hükmedilmesine karar verilmiştir" denildi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, İş Kazası, Dilovası, Güvenlik, Güncel, Gebze, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
