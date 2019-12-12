İstanbul Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi tarafından düzenlenen "2019 Dimitri Kantemiroğlu Ödülleri" sahiplerini buldu.

Dimitrie Cantemir Romen Kültür Merkezi Müdürü Dr. Nadia Tunsu, törende, ilk defa gerçekleşen etkinliği geleneksel hale getirmeyi planladıklarını söyledi.

Evrensel bir şahsiyeti olan Kantemiroğlu'nun hem uluslararası hem de yerel halk tarafından tanınması gerektiğini vurgulayan Tunsu, şöyle konuştu:

"Kantemiroğlu'nun bu anılmayı, tanınmayı hakkettiğini düşünüyoruz. Ayrıca Dimitri Kantemiroğlu ödüllerinin iki kültür arasında diyaloğun sağlanmasına da büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Adını taşıyan ve anısına kurulan Romen Kültür Merkezinin, bu değerli Romen Prensin ününü yeniden canlandırması, tarihteki yerini yeniden doğrulamasını arzu ediyoruz."

Ödül töreninin en önemli hedefinin, Romen kültürünün ve medeniyetinin tanıtımına katkı sağlayanları takdir etmek olduğunu belirten Tunsu, şunları kaydetti:

"İlkini bu yıl düzenlediğimiz ödül töreninde, Romen dili, kültürü, müziği ve özellikle Kantemiroğlu ile ilgili çalışmalar yapmış 3 kişiye ödül vermeyi kararlaştırdık. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Romanya kültürünü ilgi çekici hale getirecek tüm akademik çalışmaları da bu kapsama almayı hedefliyoruz."

Üç dalda ödül verildi

Beyoğlu'ndaki kültür merkezinde gerçekleştirilen törende, ödüller Romen-Türk tarihi ilişkileri araştırmalarındaki katkılarından ötürü İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mümin Yıldıztaş, Kantemiroğlu'nun müziğine ilişkin çalışmalar yapan İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehtap Demir ve Çağdaş Romen edebiyatının Türkiye'de tanıtılması ile ilgili katkılarından dolayı Kalem Edebiyat ajansının yöneticisi Nermin Mollaoğlu'una takdim edildi.

Ödül törenininden sonra Sazedenler Müzik Topluluğu'nun hazırladığı, eski Türk müziği ile Kantemiroğlu bestelerini içeren mini konser verildi.

Dimitri Kantemiroğlu

Osmanlı Devleti'ne bağlı Boğdan Eyaletinin Beyi, Romen asıllı tarihçi ve yazar Kantemiroğlu, 22 yılını İstanbul'da geçirdi. 18. yüzyıl Türk musikisinin en önemli bestecilerinden olan Dimitri Kantemiroğlu, Doğu ve Batı kültürlerinin buluşmasında büyük bir rol oynadı.

Her iki kültürün felsefesine ve sanatına da hakim olan Kantemiroğlu, eserleriyle İstanbul'un kültür hayatına kalıcı izler bıraktı. Kendi icadı olan nota sistemi ile birçok klasik besteyi yok olmaktan kurtaran Kantemiroğlu, Türk musikisi makamlarıyla şarkılar besteledi. Kantemiroğlu, ileri yaşlarını da Osmanlı kültürünü Batı'ya tanıtmakla geçirdi.

Kantemiroğlu, Türk müziğinin yanı sıra tarih, siyaset, felsefe ve din konularında da birçok kitap yazdı.