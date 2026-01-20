Diplomasız Dişçi Yakalandı

Muş'un Varto ilçesinde diplomasız dişçilik yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı, adresinde diş tedavisinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir kişinin ikametinde yetkisiz dişçilik faaliyeti yürüttüğünü tespit etti.

Alınan mahkeme kararına istinaden yapılan aramada, diş kompresörü, çeşitli kalıp ve ölçü aparatları, takma diş, diş yapıştırıcıları, temizlik uçları, diş aynaları, karıştırıcılar, müşteri defteri ve muhtelif dişçilik malzemeleri ele geçirildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen malzemeler muhafaza altına alındı, şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.