Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü - Son Dakika

Gaziantep'te direğe çarpan otomobil ikiye ayrıldı: 1 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarpan otomobilin sürücüsü İbrahim Halil Polat hayatını kaybederken kazada hurdaya dönen otomobil ikiye ayrıldı.

Kaza, Karacaahmet Mahallesi'nde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde meydana geldi. 27H551 plakalı Renault marka otomobiliyle yolda seyir eden sürücü İbrahim Halil Polat, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil refüje çıkarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ortadan ikiye ayrılan araç hurdaya dönerken sürücü Polat, araç içinde sıkıştı. Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sürücü Polat, sıkıştığı yerden çıkarılırken olay yerine gelen sağlık ekipleri Polat'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gaziantep Trafik Denetle Şube Müdürlüğü ekipleri kazanın olduğu bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde acı haberi alan sürücü Polat'ın yakınları sinir krizi geçirdi. Talihsiz sürücünün cenazesi otopsi işlemleri için

Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.