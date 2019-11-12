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Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Türk diplomasisi açısında tarihi bir gün"

6 saat önce

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in 40. UNESCO Genel Konferansı Başkanlığının onaylanmasıyla Türk diplomasisinde tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran:

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Birleşmiş Milletler (BM) Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer'in 40. UNESCO Genel Konferansı Başkanlığının onaylanmasıyla Türk diplomasisinde tarihi bir gün yaşandığını söyledi.

Kıran, resmi temaslar kapsamında bulunduğu Paris'te, UNESCO Nezdindeki Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Cengizer'in 40. UNESCO Genel Konferansı Başkanı seçilmesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, kuruluşundan bu yana UNESCO'ya en aktif katkı veren ülkelerin başında geldiğini dile getiren Kıran, bu katkıları kurum içerisinde aldığı rollerle taçlandırdıklarını belirtti.

Kıran, Genel Konferansın başkanlığını 53 yıl önce de bir Türk siyasetçinin üstlendiğini hatırlatarak "Bugün 53 yıl aradan sonra Türk diplomasisi açısından son derece önemli bir gün yaşıyoruz. Tarihi bir an ve önemli heyecan yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cengizer'in Türkiye'nin katkılarını UNESCO'da dile getireceğini vurgulayan Kıran, "UNESCO Genel Konferansı Başkanlığı en üst karar alma mekanizmasıdır. En üst karar mekanizmasında bir Türk büyükelçisinin varlığı ülkemizin diplomatik başarısının bir özeti, bir sonucu ve tezahürüdür. Türk diplomasisi açısında bugün tarihi bir gündür." diye konuştu.

Kıran, Türkiye'nin UNESCO'ya yaptığı katkıların bundan sonra daha farklı bir ivme ile devam edeceğine işaret ederek "Altay Bey'in başkanlığı ile son derece hareketli bir ivme yaşayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin UNESCO'ya yaptığı katkılarla yetinmeyen bir ülke olduğunun altını çizen Kıran, bu katkıları artırmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kıran, başkanlık seçim sürecine ilişkin şunları söyledi:

"UNESCO'nun ortak kültür mirası üzerine yükselen bir kurum olduğunu söylüyoruz ama maalesef Altay Bey'in seçim sürecini siyasileştirmeye çalışan ülkelerin de varlığını tespit ettik. Ama bu çabalar hiçbir şekilde etkili olmadı. Özellikle Barış Pınarı Harekatı'yla Altay Bey'in adaylığını ilişkilendirmeye çalışan ve Türkiye'nin başarısı ve kararlılığını hazmedemeyen ülkelerin birtakım farklı çabalara giriştiğine üzülerek şahit olduk. Bu UNESCO'nun mirasını tamamen reddeden ve UNESCO'ya saygı duymayan bir yaklaşımdır. Bu saygısızlığa karşı UNESCO'nun kendisi bizzat cevap verdi ve Altay Cengizer'in sahip olduğu tecrübe ve vizyon ve Türkiye'nin bu noktadaki çabaları tescillenmiş oldu."

Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu süreci takip etmesinin, Cengizer'in seçilmesinde ve süreci siyasallaştırmaya çalışan bazı ülkelerin çabalarını baltama konusunda en önemli güç olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 03:54 Kaynak: AA
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