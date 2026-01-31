Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a Taziye

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan'ın Belucistan eyaletinde militanlarla yaşanan çatışmalarda hayatını kaybeden askerler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlık, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Pakistan'ın Belucistan eyaletinde meydana gelen terör saldırılarını kınıyoruz." denildi.
Saldırılarda hayatını kaybeden Pakistan askerlerine Allah'tan rahmet, Pakistan halkına başsağlığı dilenen açıklamada, terörle mücadelesinde Pakistan'la dayanışma halinde olmaya devam edileceği ifade edildi.
Pakistan'da güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre, 10 asker hayatını kaybetmişti.
