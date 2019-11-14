Diyabet Günü'nde çocuklar fidan dikti

Diyabet Günü nedeniyle "Yürüyüş ve Ağaç Dikme Etkinliği" programı düzenlendi.



Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Malatya Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Battalgazi Belediyesi İspendere İçmelerinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle Tıp-1 Diyabet hastası çocukları ve aileleri ile birlikte "Yürüyüş ve Ağaç Dikme Etkinliği" programı gerçekleştirildi.



Programa katılan Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, şeker ölçümü yaptırırken, daha sonra "Yürüyüş ve Ağaç Dikme Etkinliği" programı çerçevesinde fidan dikimi gerçekleştirdiler. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocuklarla sohbet ederek, ailelerin sıkıntılarını dinledi.



Burada konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Bizim görevimiz bölgemizde bulunan, ülkemizde bulunan insanların yaşamlarını kolaylaştırmak ve bu amaçla hizmet etmek. Elbette bu çocuklarımızda bir problemle kendi hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. Biz biliyoruz ki dünyada sağlık ne kadar doğal ise hastalıkta o kadar doğaldır. Tabii bazı bireyler bu hastalıklarla beraber kendi hayatlarını devam ettirmek zorunda kalıyorlar. Bu çocuklarımıza aileleri evlatları için yardımda bulunuyorlar, onları destekliyorlar. Bizlerde belediye olarak üzerimize ne düşüyorsa bu hususta yapmamız gereken ne varsa yapmaya hazırız. Sayım müdürümün bugün bu programı organize etmesi ve bu evlatlarımız adına farkındalık oluşturması ve gün geçtikçe bu hastalığın sayısının ülkemizde ve dünyada artıyor olması hepimizin bu hususta önlem alması gerektiğini bize hatırlatıyor. Bizlerde sizin yaşamınızı daha konforlu hale getirme adına özellikle park bahçeler müdürlüğü olarak en azından bazı fiziki hareketlerde bulunacağız. Hareket edebileceğiniz, yürüyebileceğiniz alanlar oluşturuyoruz ve bunları oluşturmaya devam edeceğiz. Tekrar diyabet gününü bir fidan dikimi ile taçlandıran Sağlık İlçe Müdürümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürümüze, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran ise, " 14 Kasım Dünya Diyabet Günü münasebetiyle bu ağaç dikme etkinliğimizin hayırlı olmasını diliyorum" diyerek, daha sonra özetle şunları söyledi : " Genç fidanlarla birlikte çocuklarımız da büyüyecek. Çocuklarımıza sağlıklı, sıhhatli bir ömür diliyorum. İnşallah onlar 20'li yaşlara geldiklerinde diktikleri ağaçların ne durumda olduklarını göreceklerdir. Burası Battalgazi Belediyemiz tarafından oldukça güzel düzenlenen bir mesire alanı. Sizler buraya ailelerinizle birlikte geldiğinizde çocuklarınızı buraya getirin ve ağaçlarını sulamasına imkan verin. Hem onlara aidiyet duygusu, ağaç dikme sevgisi oluşturursunuz hem de onların çevre ile iç içe olmalarını sağlamış olursunuz. Bütün çocukların sağlıklı, sıhhatli bir ömür geçirmelerini diliyorum. Çocuklarımız bu rahatsızlıkla beraber yaşayabilmeyi öğrenmişler. Ailelerimiz de bir takım sıkıntılarını dile getirdiler. Okullarda yaşanan sorunları da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz gerekli çözümleri üretecek" diye konuştu. - MALATYA