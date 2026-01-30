Diyadin\'de Bağımlılıkla Mücadele Semineri

2026 Bağımsızlık Yılı etkinlikleri kapsamında, Sağlık Politikaları Birimi koordinasyonunda ve Yeşilay iş birliğiyle Diyadin'de "Bağımlılıkla Mücadele" konulu seminer düzenlendi.
Toplumda bağımlılıkla mücadele konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlayan seminerde; bağımlılığın birey, aile ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Programda, özellikle koruyucu ve önleyici çalışmaların önemi vurgulanarak sağlıklı yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasına dikkat çekildi.
Seminer kapsamında, sahada yürütülen bilinçlendirme faaliyetlerinin bağımlılıkla mücadelede önemli bir rol üstlendiği ifade edilirken, toplumsal dayanışma ve ortak sorumluluk bilincinin güçlendirilmesinin gerekliliği dile getirildi.
Yetkililer, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi ve toplumsal verimliliğin artırılması amacıyla benzer çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğini belirtti. - AĞRI
