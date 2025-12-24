Diyaliz Hastası Kadın Düşüp Bilinç Kaybı Yaşadı - Son Dakika
Diyaliz Hastası Kadın Düşüp Bilinç Kaybı Yaşadı

Diyaliz Hastası Kadın Düşüp Bilinç Kaybı Yaşadı
24.12.2025 23:18
Sultangazi'de diyaliz merkezi önünde düşen 75 yaşındaki kadının durumu kritik, aile şikayetçi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde özel bir diyaliz merkezinde tedavi gören 75 yaşındaki diyaliz hastası kadının, araçtan iniş sırasında düşürüldüğü iddia edildi. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen yaşlı kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam ederken oğlu, "Annem bilinç kaybı yaşıyor, bir iyileşme söz konusu değil. Servis, hastanenin bir parçasıdır. Sorumluluğun onlarda olduğunu düşünmekteyiz" dedi.

İddiaya göre, 11 Aralık günü Sultangazi'de bulunan bir diyaliz merkezinde tedavi gören 75 yaşındaki Deste Maşa, araçtan inişi sırasında düşürüldü. Yaşlı kadın hemen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bilinç kaybı yaşadığı belirtilen kadının yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edildiği ifade edildi.

"Annemizin düştüğü bize telefonla aranarak haber verildi"

Annesi düştükten sonra kendisinin telefonla arandığını söyleyen Serdar Maşa, "Bize annemizin düştüğü söylendi. Annemiz düştükten sonra da acile kaldırıldı. Şu anda yaklaşık 13-14 gündür bilinç kaybıyla yoğun bakımda tedavisi devam ediyor" dedi.

"Şahsi fikrimiz hastanenin bir sorumsuzluğunun olduğu yönündedir"

Hastanenin sorumsuzluğunun olduğunu savunan Serdar Maşa, "'Anneniz düştü, acile sevk ediyoruz' gibi bir bilgi verildi, bize detay verilmedi. Birkaç defa arama dışında herhangi bir iletişim söz konusu olmadı. Kasıt olduğunu söylemek için daha erken olayı takip ediyoruz. Ama deliller ışığında, şahsi fikrimiz hastanenin bir sorumsuzluğunun olduğu yönündedir. Hastane tarafından bize her seferinde refakatçi olacağına dair bir bilgi verilmedi. Servis, hastanenin bir parçasıdır. Sorumluluğun onlarda olduğunu düşünmekteyiz. Söylediğim gibi birkaç defa arandık, durumumuz onun haricinde bir iletişime geçilmedi" dedi. Konu hakkında şikayette bulunduklarını anlatan Maşa, "Son durum annem bilinç kaybı yaşıyor, bir iyileşme söz konusu değil" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

