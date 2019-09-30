Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, otogar girişini yeniliyor

DİYARBAKIR - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, trafik kurallarına aykırı bir şekilde planlanan Diyarbakır Şehirlerarası Otobüs Terminal İşletmeleri girişinin yeniden düzenlenerek halka hizmet vereceğini belirtti.

Vatandaşların şikayet ve taleplerine büyük önem veren, zaman kaybetmeden çözüm üreten Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, trafik kurallarına aykırı bir şekilde planlanan ve kazalara neden olan DİŞTİ girişini yeniliyor. Vatandaşların sosyal medya aracılığıyla Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na şikayetlerini iletmesi üzerinde ilgili daire başkanlarıyla görüşen Vali Güzeloğlu, DİŞTİ girişinin yeniden planlanması ve gerekli düzenlemelerin yapılması için talimat verdi. Yapılan planlamaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ekipleri, Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun talimatıyla çalışmalarına başladı.

Çalışmanın yapılacağı alana göreve yeni başlayan İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman ile birlikte gelen Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hasan Basri Güzeloğlu, yapılacak çalışmalarla ilgili açıklama yaptı.

"Otogara erişim konforunu sağlayan bir projeyi gerçekleştireceğiz"

Vatandaşların Diyarbakır Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi'nden beklediği ve ilettiği konuların çözümü noktasında projelere başladıklarını belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, "Vatandaşlarımızın bize ilettikleri sorunlar çerçevesinde hemen çözümler üretiyoruz. Otogarın önündeki bağlantı yolunda geçmişten bugüne yaşanan çok önemli bir sorun vardı. Otogara doğrudan erişimi engelleyen, vatandaşlarımızın girişini çıkışını zorlaştıran ve herkesin bildiği gibi trafik kurallarına aykırı bir dönüşü içeren, risk içeren ve aykırılığı içeren bir sıkıntı yaşanıyordu. Bu konu bana sosyal medyadan vatandaşlarımız tarafından iletildi. Büyükşehir Belediyemizin ilgili daire başkanlığına hemen konunun çözümü noktasında talimat verdik. Bugün de üretilen proje ile otogarımızda hemen bugün başlayan çalışmalarla hem trafik kuralları açısından uygun olan hem de erişimi kolaylaştırarak, erişim konforunu sağlayan bir projeyi gerçekleştireceğiz. Bugün baktığınız zaman projemizde halihazırda otogara erişimde doğrudan erişim şansımız ana yoldan bulunmuyor. Devam eden hattımız bağlantı içermediği için erişim trafik kurallarına aykırı bir şekilde ters yönden dönüş ile oluyor" dedi.

Geçmişte can ve mal kayıplarının olduğunu ve birçok trafik kazasının yaşandığına dikkat çeken belirten Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, "Şimdi bunu gideren ve projesi ile birlikte bir sonraki görüntü de göreceğiniz gibi otogara anayoldan bağlantıyı içeren trafik kuralları açısından ve trafik güvenliği açısından çok keyifli bir ulaşımı ve erişimi sağlayan projeyi başlatıyoruz. Proje ile birlikte alan bütünlüğünün peyzajları da tamamlanacak. İnşallah otogarımıza hem anayoldan hem bağlantı devam eden arka yoldan ulaşım sağlanmış olacak" diye konuştu.

"Otogarlar kentlerin yüzü ve tanıtıcı vitrinidir"

Otogarların kentlerin yüzü ve tanıtıcı bir nevi vitrini olduğunu kaydeden Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, "Geçtiğimiz günlerde otogarda çok uzun yıllardır yapılmayan bir temizliği başlattık. Otogar gibi insan yoğunluğuna hizmet veren bir anlamda kentlerin yüzü ve tanıtıcı bir nevi vitrini olan otogarımızda önümüzdeki yıl iddialı bir projemizi de başlatacağız. Halihazırda birçok eksikliği de bildiğimiz için 2020 yatırım programında otogarın fiziksel altyapısını, havalandırma, iklimlendirme altyapılarını, orada hizmet veren bütün iş yerlerinin bu anlamda hizmet alacak. Bütün vatandaşlarımızın en nitelikli hizmet ile buluşmasını sağlayacak hem alan bütünlüğünü hem de peyzajını içeren çok iddialı bir proje olacak. 2020 yılında başlayan projemiz öncesinde de bu bağlantı yolumuzu bugünden itibaren birkaç gün içerisinde bir haftada tamamlayacağız. En geç 1 hafta sonra güvenli erişimi sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

Vatandaşların bütün taleplerini karşılamak ve hizmet etmek için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu, "Burada önemli olarak altını tekrar çizeceğim vatandaşlarımızın bütün taleplerini bizden isteklerini ve beklentilerini anında karşılamak onlara hizmet etmek adına yoğun bir çaba içerisindeyiz. Büyükşehir Belediyesi'nin bütün imkanlarını bütün kaynaklarını geride kaybedilen zaman dilimlerini de düşünerek çok çabuk vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak bir amaçla kullanmaktayız. Ben bugünden başlayan çalışmaların hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçecek tüm İşçi kardeşlerime emeği geçen bütün mühendislerimize ve belediyemizin yetkililerine teşekkür ediyor herkes için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığına bağlı ekipler, DİŞTİ önündeki kaldırımları iş makineleriyle yıkarak çalışmalarına başlanırken, çalışmaların bir hafta içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi.