Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada - Son Dakika

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada

30.04.2021 20:16
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada, System.String[]

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası tüm birimleriyle kentte yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan 17 günlük tam kapanma kararı sonrası tüm birimleriyle kentte yürüttüğü çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, kurduğu ekiplerle 17 günlük tam kapanma süresi zarfında hasta, bakıma muhtaç ve yaşlıların günlük ihtiyaçlarını giderecek. Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve yardımlaşma ayı olan Ramazan'da, Sosyal Yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere, içinde kuru gıda ürünlerinin de yer aldığı 5 bin yardım kolisi dağıtacak. Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grupları ile birlikte kent genelinde tespit edilen yardıma muhtaç ailelere Ramazan Bayramı'nda şeker ve temizlik malzemelerinin bulunduğu kolileri dağıtacak.

Gıda denetimleri devam edecek

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, vatandaşların sağlıklı gıda ürünlerine ulaşmalarını sağlamak için 17 günlük tam kapanma döneminde Kayapınar, Bağlar, Sur ve Yenişehir ilçelerinde faaliyet yürüten işyerlerine yönelik gıda denetimlerini sürdürecek. Mezarlıklarda ilaçlama, bakım-onarım, çevre düzenleme işlemeleri kapsamında yeşil alanların uzayan yabani otlardan arındırılması için çalışma yürütecek olan ekipler, mezarlıklar etrafında kaçak hayvan kesimini önlemek ve ziyaretlerin önüne geçmek için Emniyet Müdürlüğü personeliyle birlikte çalışacak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, tam kapanma döneminde 4 merkez ilçenin işlek olan cadde ve sokaklarını gelişi güzel atılan atıklardan arındırmak için belirlenen plan dahilinde tazyikli su ile temizliğini sağlayacak. 17 günlük zaman diliminde ekipler, Yenişehir'de Üçkuyular Mahallesi, Ekinciler, Gevran, Sanat Sokağı, Rızvanağa caddeleri, Bağlar'da, Dörtyol, Nükhet Coşkun, Kadın Doğum Hastanesi önü, Karacadağ Caddesi, Kayapınar ilçesinde Aşağı Yukarı Karakuyu Mahallesi, Diclekent Dünya Kavşağı, Mahabad Bulvarı, Sur'da Nebi Camii, Hazreti Süleyman girişine kadar, Kıbrıs, Gazi ve Melikahmet Caddelerinin genel temizliğini yapacak. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, kentteki mezarlıklarda temizlik çalışmaları yürütecek.

21 şantiyede 496 personel

Havaların ısınmasıyla birlikte 2021 asfalt sezonunu açan Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, 17 günlük tam kapanmayı fırsata çevirerek kentin cadde ve sokaklarında ki konforu artırmak için çalışmalarına hız verecek. Yaya ve araç yoğunluğunun yaşandığı caddelerde sıcak asfalt serme çalışmalarına 21 şantiye ve 496 personelle aralıksız şekilde devam edecek.

Ulaşım Daire Başkanlığı, tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşların mağdur olmaması için 41 güzergahta yüzde 50 kapasiteyle ve 103 otobüsle faaliyetlerini sürdürecek.

Zabıta Daire Başkanlığı, yardıma muhtaç, kimsesiz ve barınma imkanı olmayan vatandaşların konaklamalarını sağlamak için Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği otellere yerleştirecek. Zabıta ekipleri, tam kapanma dönemi boyunca seyyar satıcılar, fırınlar ve gelen ihbarları değerlendirerek gıda denetimlerine ara vermeden devam edecek.

Eğitimler, online devam edecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bilgi Evi, Akademi Lise ve Kız Öğrenci Yurdundan yararlanan öğrencilerin derslerinden geri kalamamaları için eğitim ve sosyal aktivitelerine çevrimiçi sürdürecek.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, hazırladığı içeriğinde söyleşi, şiir, tiyatro gösterileri, masal, sergi, konser, dengbej dinletilerinin yer aldığı ve "Niyet Ettik Ramazan'a" programında vatandaşların evlerine konuk olmaya devam edecek. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, kapanma döneminde vatandaşlara moral vermek için Büyükşehir Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden Türkçe, Kürtçe ve Zazaca şarkıların seslendirildiği konserler düzenleyecek. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tam kapanmada her alanda sahada - Son Dakika


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